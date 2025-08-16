Λήξη συναγερμού στον Ελαιώνα (Μαλαπάσι) του δήμου Πύργου, όπου το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση και ελαιώνα, απειλώντας σπίτια.

Του ανταποκριτή μας από το Patris News στην Πελοπόννησο

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, περίπου στις 2 το μεσημέρι το μέτωπο της φωτιάς οριοθετήθηκε πλήρως, πριν προλάβει να επεκταθεί σε μεγαλύτερη περιοχή. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της κατάστασης.

Παρότι ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις, καθώς οι άνεμοι συνεχίζουν να δυσκολεύουν τις συνθήκες.

Η φωτιά έκαψε ελαιώνες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κάηκαν οχήματα που βρίσκονταν μέσα στην έκταση.

Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Βυτιναίικα και Ελαιώνα, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βυτιναίικα και Ελαιώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το προειδοποιητικό μήνυμα, παραπέμποντας και στις οδηγίες αυτοπροστασίας μέσω του civilprotection.gov.gr.