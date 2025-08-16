Σε μια συνάντηση που ξεκίνησε με χαμόγελα, θερμές χειραψίες και μια ατμόσφαιρα «φιλίας», ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφυγαν από την Αλάσκα χωρίς καμία ουσιαστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ύστερα από μόλις τρεις ώρες και τριάντα λεπτά συνομιλιών, οι δύο ισχυρότεροι ηγέτες του πλανήτη δεν κατάφεραν ούτε το πιο βασικό: μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Κι ενώ η Ουκρανία συνεχίζει να μετράει απώλειες και καταστροφές, το μόνο που έμεινε ήταν η ανησυχία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το πώς χειρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Ρώσο ομόλογό του.

Για πολλούς Ευρωπαίους παρατηρητές, η αποτυχία των συνομιλιών προκάλεσε μια ιδιότυπη ανακούφιση. Ο μεγαλύτερος φόβος τους δεν ήταν η αδυναμία επίτευξης ειρήνης, αλλά μήπως ο Τραμπ υποχωρούσε στις εδαφικές απαιτήσεις του Πούτιν και ανάγκαζε την Ουκρανία να παραχωρήσει πάνω από το 20% της επικράτειάς της, σε μια «συμφωνία-δηλητήριο».

Ο Πούτιν κερδίζει χρόνο και εικόνα ειρηνοποιού

Ο Ρώσος πρόεδρος έφυγε από την Αλάσκα με κάτι πολύτιμο: μια εικόνα διεθνούς ηγέτη που συνομιλεί ισότιμα με τον Αμερικανό πρόεδρο, και όχι ενός παρία υπό διεθνείς κυρώσεις. Χωρίς να δώσει τίποτα, πέτυχε να παρουσιαστεί ως ειρηνοποιός, να κερδίσει χρόνο και να θολώσει τη συζήτηση γύρω από νέες κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα.

Ο Τραμπ, αντίθετα, αρκέστηκε να μιλήσει με θερμά λόγια για τον «Βλαντιμίρ», να επαναφέρει παλιές αιτιάσεις για τη «φάρσα της Ρωσίας» στις εκλογές του 2016 και να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης στη Μόσχα.

Το δίλημμα του Ζελένσκι

Αναλυτές συνέκριναν το ραντεβού της Αλάσκας με τις συνόδους του Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν: πολύ θέαμα, λίγη ουσία. Δεν υπήρχε προετοιμασία, δεν υπήρχε χρονοδιάγραμμα, ούτε σαφείς δεσμεύσεις. Το μόνο σίγουρο ήταν ότι ο Πούτιν βγήκε κερδισμένος, αναβαπτισμένος στη διεθνή σκηνή, ενώ ο Τραμπ αποχώρησε με κενές δηλώσεις περί «παραγωγικής συζήτησης».

Για την Ουκρανία, όμως, η αβεβαιότητα παραμένει. Ο Ζελένσκι γνωρίζει ότι ίσως σύντομα κληθεί να αντιμετωπίσει το πιο δύσκολο δίλημμα: να υπογράψει μια επώδυνη συμφωνία ή να συνεχίσει έναν πόλεμο φθοράς που ρημάζει τη χώρα του.