Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του και άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στη νότια Αυστρία, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι συνέλαβε έναν 23χρονο Σύρο αιτούντα άσυλο.

«Ένας άνδρας επιτέθηκε τυχαία σε περαστικούς με μαχαίρι», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ράινερ Ντιονίσιο για το περιστατικό στην πόλη Βίλαχ. «Ένα θύμα, ένα 14χρονο αγόρι, έχασε τη ζωή του».

BREAKING:



Terrorist attack in Villach, Austria.



A Syrian asylum seeker stabbed 5 random people on the street, killing a 14-year-old boy.



Witnesses say he shouted “Allahu Akbar” after the attack and was smiling when arrested by the police. Source: Salzburger Nachrichten. pic.twitter.com/NWmLg4IQxl