Μια τραγική στιγμή εκτυλίχθηκε σε γαμήλια εκδήλωση στην Ινδία, όπου μια 23χρονη κοπέλα έχασε ξαφνικά τη ζωή της από καρδιακή ανακοπή την ώρα που χόρευε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους της.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την Παρίντα Τζάιν να απολαμβάνει τον χορό της στον ρυθμό του δημοφιλούς ινδικού τραγουδιού Lehra Ke Balkha Ke, γνωστού από ταινίες του Bollywood. Ωστόσο, ξαφνικά καταρρέει στη σκηνή, χάνοντας τις αισθήσεις της μπροστά στα μάτια των παρευρισκομένων.

A 23-year-old Indian woman, Parinita Jain, tragically passed away from cardiac arrest after collapsing while dancing at a wedding.



In the video, she is seen falling face-first as the celebration takes a heartbreaking turn.



