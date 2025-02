Πέντε ταϊλανδοί όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς επαναπατρίστηκαν σήμερα στην Μπανγκόκ, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεκαέξι μήνες μετά την απαγωγή τους από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Οι εργάτες γης απελευθερώθηκαν την 30ή Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, συμφωνία στόχος της οποίας είναι τελικά να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του κινήματος σε νότιους τομείς του ισραηλινού εδάφους.

Οι πέντε άνδρες έφθασαν στο αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι της Μπανγκόκ στις 07:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας), διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP. Τους υποδέχθηκαν συγγενείς τους και στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο πατέρας του ενός δήλωσε «αληθινά ευτυχισμένος» που επέστρεψε ο γιος του, που υποδέχθηκε με παραδοσιακή ταϊλανδική τελετή, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας. «Δεν νομίζω πως θα ξαναφύγει από το σπίτι», πρόσθεσε.

