Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές, σημειώθηκαν την περασμένη νύχτα στην Ρώμη και στην Μπολόνια, σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο του δεκαεννιάχρονου Ράμι Ελγκάμι, πριν ενάμιση μήνα στο Μιλάνο. Ο νέος επέβαινε σε μηχανάκι μαζί με φίλο του και δεν είχε σταματήσει σε έλεγχο της αστυνομίας. Μετά από ανθρωποκυνηγητό οκτώ χιλιομέτρων, έχασε την ζωή του πέφτοντας, με το μηχανάκι, πάνω σε στύλο.

Χθες βράδυ, σε διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ρώμης Σαν Λορέντσο, σε μικρή απόσταση από το πανεπιστήμιο «Λα Σαπιέντσα», μέρος των συμμετεχόντων στην κινητοποίηση πέταξε καπνογόνα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι αντέδρασαν με χρήση γκλοπ. Ένταση σημειώθηκε και στην Μπολόνια, όπου ομάδα διαδηλωτών, προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα και πέταξε κροτίδες προς την κατεύθυνση αστυνομικού τμήματος. Παράλληλα, σημειώθηκαν βανδαλισμοί στην εβραϊκή συναγωγή της πόλης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή στο διαδίκτυο υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μια τραγωδία για να νομιμοποιείται η βία» και εξέφρασε την αλληλεγγύη της στις αστυνομικές δυνάμεις.

