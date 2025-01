Ο Έλον Μασκ συζήτησε κατ’ ιδίαν με συμμάχους του πώς θα μπορούσε να απομακρυνθεί ο Κιρ Στάρμερ από τη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τις επόμενες γενικές εκλογές, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για το θέμα και τα οποία επικαλούνται οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και στενός σύμμαχος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διερευνά πώς ο ίδιος και οι δεξιοί σύμμαχοί του μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση των Εργατικών του Ηνωμένου Βασιλείου πέρα από τις επιθετικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, δήλωσαν οι πηγές.

«Η άποψή του είναι ότι απειλείται ο ίδιος ο δυτικός πολιτισμός», σημείωσε μία από τις πηγές.

Ο Μασκ αναζήτησε πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον θα ήταν εφικτό να οικοδομήσει υποστήριξη για εναλλακτικά βρετανικά πολιτικά κινήματα – κυρίως για το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα Reform UK – ώστε να προκαλέσει αλλαγή πρωθυπουργού πριν από τις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με τους συνεργάτες του.

Στο κοινοβουλευτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πρωθυπουργοί ασκούν εξουσία επειδή ηγούνται του κόμματος με τους περισσότερους βουλευτές, σημειώνουν οι FT. Αρκετοί πρωθυπουργοί τις τελευταίες δεκαετίες, όπως ο Τόνι Μπλερ και ο Μπόρις Τζόνσον, κέρδισαν μεγάλες πλειοψηφίες στις εκλογές, για να αποχωρήσουν εν μέσω της θητείας τους λόγω της φθίνουσας δημοτικότητάς τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, της SpaceX και της X έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τη βρετανική πολιτική τους τελευταίους έξι μήνες και ασκεί όλο και πιο έντονη κριτική στην κυβέρνηση Στάρμερ.

Την τελευταία εβδομάδα απαίτησε νέα εθνική έρευνα για υποθέσεις που αφορούσαν τη σεξουαλική εκμετάλλευση κοριτσιών από συμμορίες, κυρίως βρετανοπακιστανών ανδρών, σε διάφορες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Μασκ κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι είναι «συνένοχος».

Starmer was deeply complicit in the mass rapes in exchange for votes.



That’s what the inquiry would show. https://t.co/IVML26ygAg