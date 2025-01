Τα φαντάσματα του σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στο Ρόδεραμ (Rotherham) του Ηνωμένου Βασιλείου από άνδρες κυρίως πακιστανικής καταγωγής ήρθαν ξανά στην επιφάνεια. Το τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο αντιπροσωπεύει την ανησυχητική αποτυχία των θεσμών του Ηνωμένου Βασιλείου που προορίζονται για την προστασία των πιο ευάλωτων της κοινωνίας, επανήλθε από τον Έλον Μασκ την 1η Ιανουαρίου, ο οποίος μέσω ενός tweet καταδίκασε τις βρετανικές Αρχές για τον χειρισμό του θέματος.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο, ο Μασκ δήλωσε: «Πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα εξουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο έπρεπε να είναι στη φυλακή γι’ αυτό».

Ακολούθησε μια νέα ανάρτηση υπέρ της μεταρρύθμισης της νομοθεσίας, χαρακτηρίζοντάς την ως τη «μόνη ελπίδα». Τα σχόλια του Μασκ ήταν απάντηση στο ανανεωμένο ενδιαφέρον για την έκθεση Alexis Jay του 2014, η οποία αποκάλυψε την έκταση των εγκλημάτων και των συστημικών αποτυχιών.

Starmer was deeply complicit in the mass rapes in exchange for votes. That’s what the inquiry would show. https://t.co/IVML26ygAg

Το σκάνδαλο, που ήρθε για πρώτη φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας από ερευνητές δημοσιογράφους το 2012, αφορούσε τη συστηματική κακοποίηση τουλάχιστον 1.400 παιδιών επί 16 χρόνια. Τα θύματα, ορισμένα από τα οποία ήταν μόλις 11 ετών, υπέστησαν αφάνταστα δεινά, συμπεριλαμβανομένων βιασμών, εμπορίας ανθρώπων και βίαιου εκφοβισμού, συχνά στα χέρια ανδρών κυρίως πακιστανικής καταγωγής. Η θεσμική αδράνεια και οι πολιτισμικοί δισταγμοί επέτρεψαν σε αυτή την κακοποίηση να συνεχιστεί ανεξέλεγκτα, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

Τον Σεπτέμβριο του 2012, οι Times επικαλέστηκαν ένα εμπιστευτικό έγγραφο της Αστυνομίας, του 2010, το οποίο ανέφερε χιλιάδες εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Νότιο Γιορκσάιρ ετησίως. Παρά τη γνώση αυτών των εγκλημάτων εδώ και δεκαετίες, οι τοπικές Αρχές απέτυχαν να δράσουν.

Ως απάντηση στην αυξανόμενη δημόσια πίεση, το δημοτικό συμβούλιο του Rotherham ανέθεσε ανεξάρτητη έρευνα με επικεφαλής τον καθηγητή Alexis Jay. Η έκθεση που προέκυψε το 2014 ήταν σοκαριστική ως προς το εύρος της, καταγράφοντας την κακοποίηση τουλάχιστον 1.400 παιδιών μεταξύ 1997 και 2013. Περιέγραφε λεπτομερώς περιστατικά βιασμού, εμπορίας, ξυλοδαρμών και εκφοβισμού.

Όπως αναφέρει η Βusiness Standard, η έκθεση αποκάλυψε επίσης τις συστημικές αποτυχίες του Συμβουλίου του Rotherham, της Αστυνομίας του South Yorkshire και άλλων υπηρεσιών, οι οποίες αγνόησαν ή ελαχιστοποίησαν το ζήτημα. Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Roger Stone παραιτήθηκε αμέσως μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, ακολουθούμενος από άλλους ανώτερους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του αστυνομικού και εγκληματικού επιτρόπου, Shaun Wright. Μέχρι το 2015, διορισμένοι από την κυβέρνηση επίτροποι ανέλαβαν το συμβούλιο, κηρύσσοντάς το ακατάλληλο για τον σκοπό του.

Ο Έλον Μασκ προκάλεσε πολιτική διαμάχη σχετικά με συμμορίες ανδρών που βίαζαν κορίτσια στην Αγγλία επί πολλές δεκαετίες. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη παρέμβαση του ιδρυτή της SpaceX στις πολιτικές υποθέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, και την πιο εμπρηστική μέχρι στιγμής – προκαλώντας ακόμα και εκκλήσεις προς τον Στάρμερ να υποβάλει μήνυση για δυσφήμιση.

Τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου αντεπιτέθηκε σε όσους «διαδίδουν ψέματα και παραπληροφόρηση» και δήλωσε ότι «δεν ενδιαφέρονται για τα θύματα, ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους».

British Prime Minister Keir Starmer said that people spreading misinformation online were not interested in justice. He was responding to a question about Elon Musk's recent attacks on his handling of child rape cases https://t.co/2BoacnlfPN pic.twitter.com/Qr71k8RTYp