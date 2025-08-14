Ένοπλοι άνοιξαν πυρ χθες, Τετάρτη, εναντίον ταξί που καλεί κανείς μέσω εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα μπροστά σε εμπορικό κέντρο στο νότιο τμήμα του Γιοχάνεσμπουργκ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και βάζοντας φωτιά σε δύο αυτοκίνητα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το επεισόδιο προστέθηκε σε κύμα βίας ανάμεσα σε αυτοκινητιστές. «Τέσσερις άνδρες πλησίασαν ταξί στο Σοβέτο, άνοιξαν πυρ εναντίον του οδηγού και πυρπόλησαν το όχημα», διευκρίνισε η αστυνομία.

Δεύτερο όχημα σε μικρή απόσταση έγινε επίσης στόχος, ο οδηγός του μόλις κατάφερε να διαφύγει προτού το αυτοκίνητό του πυρποληθεί με τη σειρά του.

Εικόνες που δείχνουν όχημα στις φλόγες κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους διερχόμενος, τραυματίστηκαν από τα πυρά, διευκρίνισε η αστυνομία.

«Διενεργείται έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, διπλή απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και εμπρησμό», αναφέρεται.

Οδηγοί ταξί που κλείνει κανείς μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα στη Νότια Αφρική έχουν γίνει επανειλημμένα στόχοι φονικών επιθέσεων από διαχειριστές ταξί με μετρητές και μίνι μπας-ταξί, που κατηγορούν τις ψηφιακές πλατφόρμες πως τους κλέβουν πελατεία.

Τα μίνι μπας-ταξί είναι βασικό μέσο μεταφοράς για μεγάλο μέρος των πολιτών της Νότιας Αφρικής, όμως μεγάλο μέρος του κλάδου ελέγχεται από εγκληματικά δίκτυα. Οι φονικοί πόλεμοι για τον έλεγχο περιοχών ανάμεσα σε ανταγωνιζόμενες εταιρείες διαχείρισης ταξί δεν είναι διόλου σπάνιοι.

Οι οδηγοί ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που μεταφέρουν επιβάτες επί πληρωμή συχνά εμποδίζονται να παίρνουν πελάτες σε περιοχές που εξυπηρετούν εταιρείες διαχείρισης μικρών λεωφορείων, ενίοτε με απειλές.

Στη Νότια Αφρική ο δείκτης των ανθρωποκτονιών είναι εξαιρετικά υψηλός, ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 75 την ημέρα, σύμφωνα με ορισμένες στατιστικές.

Κατά τους αριθμούς της αστυνομίας, πάνω από 27.600 δολοφονίες διαπράχθηκαν στη χώρα κατά την περίοδο 2023-2024.

Πηγή: ΑΠΕ