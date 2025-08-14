Οργή έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου -και όχι μόνο- η είδηση της θανάτωσης ενός αδέσποτου σκύλου από πυροβολισμό, έξω από το δημοτικό κυνοκομείο στις Γλαφυρές.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας 61χρονος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε εν ψυχρώ το ζώο και στη συνέχεια να τράπηκε σε φυγή, αδιαφορώντας για τις φωνές του ζωοκόμου που έγινε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, σύμφωνα με το Magnesianews.

Το σκυλί εντοπίστηκε νεκρό από τον ιδιώτη κτηνίατρο που συνεργάζεται με τον δήμο Βόλου, ενώ ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε πως ο θάνατος προήλθε από πυροβολισμό. Ο δράστης φέρεται να σκότωσε το ζώο με κυνηγετικό όπλο που είχε μονόβολα φυσίγγια.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη την Τρίτη 12 Αυγούστου, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας του Δημοτικού Κυνοκομείου.

Ο 61χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων και οπλοχρησίας.