Τεράστιες είναι οι καταστροφές που προκλήθηκαν από την μεγάλη πυρκαγιά στο Λος Άντζελες που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες.

Οι πυροσβεστικές αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

«Δυστυχώς, ανακοινώνουμε με λύπη δύο θανάτους πολιτών, τα αίτια των οποίων είναι άγνωστα σε αυτήν τη φάση και έχουμε πολλούς σοβαρά τραυματίες», δήλωσε ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων της κομητείας του Λος Άντζελες, Άντονι Μαρόνε, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 1.000 κτίρια καταστράφηκαν από την πυρκαγιά στην περιοχή Πασίφικ Παλισέιντς του Λος Άντζελες.

Η πυρκαγιά Palisades, που μαίνεται στην ακτή του Λος Άντζελες, έχει πλέον κατακάψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα. Παρά την επιβράδυνση των ανέμων, συνεχίζει να επεκτείνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Οι άνεμοι πάνω από τις πυρκαγιές στα βουνά Σάντα Μόνικα και Σαν Γκάμπριελ, που νωρίτερα την Τετάρτη έφταναν ταχύτητες από 60 έως 80 μποφόρ, τώρα πνέουν με ταχύτητες από 40 έως 72 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Τα σπίτια στην οδό Harriet στην Altadena της Καλιφόρνια «καταστρέφονται συστηματικά» ένα προς ένα αναφέρει το CNN.

Περίπου 155.000 άνθρωποι στην κομητεία του Λος Άντζελες βρίσκονταν υπό εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης λόγω των πυρκαγιών Eaton, Palisades και Hurst την Τετάρτη.

Αναλυτικά:

Ακολουθεί η κατάσταση με κάθε μία από τις πυρκαγιές:

Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από ένα συνδυασμό ξηρών συνθηκών και ισχυρών ανέμων και έχουν τεράστιες επιπτώσεις πολύ πέρα από τις επικίνδυνες ζώνες, με σχεδόν 400.000 πελάτες ενέργειας να βρίσκονται στο σκοτάδι σήμερα, σύμφωνα με το PowerOutage.com.

