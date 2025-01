Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά στις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσαν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

«Δυστυχώς, ανακοινώνουμε με λύπη δύο θανάτους πολιτών, τα αίτια των οποίων είναι άγνωστα σε αυτήν τη φάση και έχουμε πολλούς σοβαρά τραυματίες», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής των πυροσβεστών της κομητείας του Λος Άντζελες Άντονι Μαρόνε.

Περίπου 1.000 κτίρια καταστράφηκαν στην πυρκαγιά στη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς της αμερικανικής μεγαλούπολης, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Περισσότερα από 20.000 στρέμματα έχουν καεί και η πυρκαγιά εξαπλώνεται», είπε επίσης ο αρχηγός της πυροσβεστικής της κομητείας του Λος Άντζελες, υπολογίζοντας σε «1.000 τον αριθμό των κατεστραμμένων κτιρίων».

Raging flames from the Eaton Fire reduced homes to skeletal structures as it tore through California's coastal areas. Follow live updates here: https://t.co/dTPkABscQD pic.twitter.com/iYgtTEfGzz

Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών με αστέρες του Χόλιγουντ να βρίσκονται μεταξύ αυτών που εγκατέλειψαν το σημείο με αυτοκίνητο και πεζή, την ώρα που οι φλόγες έκαιγαν σπίτια και πλαγιές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω σήμερα, με τους ανέμους και την ανυδρία να δυναμώνουν τις φλόγες στη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς και σε τουλάχιστον άλλες δύο συνοικίες στην περιοχή του Λος Άντζελες, είπαν μετεωρολόγοι.

Χθες ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πολλά κτίρια καταστράφηκαν και σχεδόν 12.000 στρέμματα μετατράπηκαν σε στάχτες στο Πασίφικ Παλισέιντς, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των παράκτιων πόλεων Σάντα Μόνικα και Μαλιμπού, λένε αξιωματούχοι. Στην περιοχή ζουν πολλοί αστέρες του κινηματογράφου και της μουσικής.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο σημειώθηκε στους δρόμους με πολίτες να προσπαθούν να φύγουν για να γλυτώσουν από την κόλαση, ορισμένους να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους καθώς οι φλόγες προσέγγιζαν επικίνδυνα και πυκνό καπνό να υψώνεται στον νυχτερινό ουρανό πάνω από το Λος Άντζελες και τα περίχωρά του.

Ο ηθοποιός Στιβ Γκούτενμπεργκ είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο KTLA ότι φίλοι του δεν μπορούσαν να φύγουν, καθώς άλλοι είχαν εγκαταλείψει τα αυτοκίνητά τους στον δρόμο. «Είναι πραγματικά σημαντικό όλοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να μην ανησυχείτε για την προσωπική περιουσία σας. Απλά φύγετε», δήλωσε ο Γκούτενμπεργκ. «Πάρτε τους αγαπημένους σας και φύγετε».

Από την πλευρά της, η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας προέτρεψε σήμερα το πρωί τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης και στάθμευσης, σπεύδοντας στα καταφύγια που έχουν στήσει οι αρχές εφόσον χρειαστεί.

«Μείνετε σε επαγρύπνηση και μείνετε ασφαλείς», έγραψε η αξιωματούχος σε μια ανάρτηση στο Χ, επισημαίνοντας πως η ανεμοθύελλα αναμένεται να επιδεινωθεί το πρωί.

The mandatory evacuation zone for the #PalisadesFire has expanded.



All residents East to Kenter and North to Mulholland Rd are now under mandatory evacuation.



Please follow evacuation orders and stay up to date on the #PalisadesFire at: https://t.co/bPaqoPJcsU. pic.twitter.com/fgEfgfssVz