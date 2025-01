Η νότια Καλιφόρνια δίνει μάχη με τις έντονες πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ανέμους που σπάνε ρεκόρ σε συνδυασμό με την ξηρασία, προκαλώντας εκκενώσεις και σοβαρές υποδείξεις από τις αρχές.

Η πυρκαγιά του Pacific Palisades, η οποία ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, έχει ήδη κάψει 1000 στρέμματα και ανάγκασε τους κατοίκους να εκκενώσουν την εύπορη γειτονιά δυτικά του κέντρου του Λος Άντζελες.

🚨🚨 Breaking: Horrifying footage coming out of Pacific Palisades, California. Homes are being engulfed in flames. The high winds are making this fire get out of hand rapidly. #palisadesfire pic.twitter.com/wBe2JGs647

Η πυρκαγιά αναφέρθηκε γύρω στις 11 το πρωί τοπική ώρα κοντά στην Palisades Drive και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των σφοδρών ανέμων. Με ριπές που φτάνουν τα 128 χμλ/ώρα και αναμένεται να κορυφωθούν στα 160 χλμ/ώρα στις ορεινές περιοχές, οι πυροσβέστες πασχίζουν να περιορίσουν τη φωτιά.



Έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους μεταξύ της Piedra Morada Drive και της Pacific Coast Highway, με τους αξιωματούχους να καλούν το κοινό να λάβει υπόψη του τις προειδοποιήσεις αμέσως. Η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει πολλά σπίτια και έχει κλείσει ένα τμήμα της Pacific Coast Highway, μιας ζωτικής αρτηρίας για την περιοχή.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) εξέδωσε μια σπάνια προειδοποίηση «Ιδιαίτερα Επικίνδυνη Κατάσταση» (PDS) με Κόκκινη Σημαία για 19 εκατομμύρια κατοίκους στη Νότια Καλιφόρνια. Η προειδοποίηση αυτή σηματοδοτεί τον συνδυασμό ακραίων ανέμων, χαμηλής υγρασίας και κρίσιμα ξηρής βλάστησης που εγκυμονεί αυξημένο κίνδυνο ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.



Ο Ριτς Τόμσον, μετεωρολόγος του NWS, περιέγραψε τις συνθήκες ως «όσο χειρότερα γίνεται όσον αφορά τον καιρό των πυρκαγιών».

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ κινητοποίησε προληπτικά κρατικούς πόρους, αναπτύσσοντας 65 πυροσβεστικά οχήματα, επτά υδροφόρες, επτά ελικόπτερα και 109 εξειδικευμένους πυροσβέστες για να βοηθήσουν τις τοπικές ομάδες.



Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της Southern California Edison, ετοιμάζονται να διακόψουν την παροχή ρεύματος σε σχεδόν 419.000 καταναλωτές για να αποτρέψουν την ανάφλεξη πυρκαγιών από τις ηλεκτρικές γραμμές.

Η ενοποιημένη σχολική περιφέρεια Σάντα Μόνικα-Μαλιμπού έκλεισε τα σχολεία στο Μαλιμπού και η ενοποιημένη σχολική περιφέρεια του Λος Άντζελες περιόρισε τις υπαίθριες δραστηριότητες των μαθητών.



Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, δημιουργούν μια τέλεια καταιγίδα για πυρκαγιές.

East flank of the #PalisadesFire is RIPPING. This is my view from 3rd Street Promenade in Santa Monica. This thing is moving towards Brentwood area and if these winds pick up as advertised tonight we’re looking at potential risk to the Sepulveda Pass, Bel Air, etc if it keeps… pic.twitter.com/36HpguE1aG