Δραματικές στιγμές βιώνει η Καλιφόρνια με χιλιάδες εκτάσεις να γίνονται στάχτη από την καταστροφική φωτιά που συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη και οφείλεται στο φαινόμενο Santa Ana, γνωστό και ως «άνεμοι του διαβόλου».

Το Santa Ana είναι ξηροί, θερμοί και θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν από το εσωτερικό της νότιας Καλιφόρνιας προς την ακτή και τα ανοιχτά, κινούμενοι προς την αντίθετη κατεύθυνση της κανονικής χερσαίας ροής που μεταφέρει υγρό αέρα από τον Ειρηνικό στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι συγκεκριμένοι άνεμοι δημιουργούνται από την υψηλή πίεση πάνω από τη Μεγάλη Λεκάνη, το εσωτερικό της ερήμου που καλύπτει αρκετές πολιτείες. Ο βυθιζόμενος αέρας χάνει την υγρασία του και ρέει δεξιόστροφα προς τη νότια Καλιφόρνια, όπου πρέπει να περάσει τις πανύψηλες οροσειρές που χωρίζουν την έρημο από τη μητροπολιτική περιοχή που πλαισιώνει την ακτή.

NEW: Beachfront homes in Malibu, California completely gone after getting ravaged by fires.



The city of Malibu is urging all residents, even those not under evacuation orders, to get ready to leave.



“We dealt with winds gusts up to 100 miles per hour last night,” said Los… pic.twitter.com/xYWoZbXUNe