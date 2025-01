Απειλές κατά των Κούρδων της Συρίας εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι το τέλος των Κούρδων μαχητών πλησιάζει, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει πλέον χώρος για τρόμο στο μέλλον της Συρίας μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Μιλώντας μετά από μια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Ερντογάν απείλησε επίσης να πραγματοποιήσει νέα διασυνοριακή επιχείρηση στη Συρία κατά της κουρδικής πολιτοφυλακής εάν νιώσει ότι η Τουρκία απειλείται.

«Δόξα τω θεώ, έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε αυτό. Ο καθένας πρέπει να κάνει τους υπολογισμούς του σύμφωνα με αυτό», είπε.

Αναλυτικά η συγκεκριμένη αποστροφή του Ερντογάν ήταν:

«Αν δούμε ότι υπάρχει κίνδυνος, θα λάβουμε γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα. Όσοι μετατρέπουν τη σύγκρουση στη Συρία και τον κίνδυνο του Ισλαμικού Κράτους σε ευκαιρία έχουν να αντιμετωπίσουν αρχαίες αλήθειες. Αυτό είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει χώρος για τρομοκρατία στο μέλλον της περιοχής.

Ειλικρινά, πρέπει να θαφτεί στο έδαφος μαζί με τα όπλα του. Η Τουρκία έχει δείξει πολλές φορές τι αδιάλλακτη βούληση έχει. Αν φτάσει σε αυτό το σημείο, μπορεί να έρθουμε ξανά ξαφνικά ένα βράδυ. Δόξα τω Θεώ, έχουμε τη δύναμη και την ικανότητα να το κάνουμε αυτό».

#BREAKING Türkiye has shown its firm commitment to its survival and security, says President Erdogan, adding that if necessary, 'we can come suddenly one night' pic.twitter.com/aP27HdLENx