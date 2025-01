Το πρωί της Δευτέρας (06/01) συνελήφθη στις Βρυξέλλες ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι, καθώς προσπάθησε να εισβάλει στα γραφεία του πρωθυπουργού του Βελγίου. Μάλιστα, έχουν ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να γίνουν γνωστά τα κίνητρά του.

Man wielding a knife overpowered outside Alexander De Croo's residence in Brussels https://t.co/KDAyhsLJfU #Belga #Police #Government #Threat pic.twitter.com/nDVOpuhTzT

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο απουσίαζε την ώρα του συμβάντος από τα γραφεία, από το οποίο ευτυχώς δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο ο ίδιος είναι «πολύ σοκαρισμένος», σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο. «Είμαστε πολύ ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν τραυματισμοί» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Το άτομο οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα» συμπλήρωσε στην εφημερίδα Le Soir.

Ο ίδιος ο Ντε Κρο με ανάρτησή του στο «X» τόνισε πως «παρακολουθεί στενά την κατάσταση» και δήλωσε ότι «είναι ανακουφισμένος που κανείς δεν τραυματίστηκε».

Ik wil de agenten van de militaire politie, die vanmorgen zo efficiënt hebben gehandeld, van harte danken.



Opgelucht dat niemand gewond geraakt is bij het mesincident.



De man is gearresteerd en we volgen de situatie op de voet met de politie.