Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δημοσίευσε σήμερα νέο βίντεο με μία από της ομήρους που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023 κατά τη διάρκεια της επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που διείσδυσαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο Ισραήλ.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου 3 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, του οποίου η ημερομηνία εγγραφής δεν μπορεί να επαληθευτεί, δείχνει μια νεαρή γυναίκα να μιλά στα εβραϊκά και να καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να δράσει για την απελευθέρωσή της.

Η οικογένεια της 19χρονης ισραηλινής ομήρου Λίρι Αλμπαγκ επέτρεψε τη δημοσιοποίηση στιγμιότυπων του βίντεο, έκανε γνωστό το Φόρουμ των Οικογενειών, η κύρια ένωση συγγενών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Απευθύνουμε έκκληση στον πρωθυπουργό, στους ηγέτες του κόσμου και σε όλους αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις: είναι η ώρα να λάβετε αποφάσεις σαν να ήταν εκεί τα δικά σας παιδιά», δήλωσε η οικογένεια Αλμπαγκ.

