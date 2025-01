Σεισμός 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα κοντά στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 56 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Αμπόμσα, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Η περιοχή έχει παρουσιάσει αυξημένη σεισμική δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.7 || 75 km E of Debre Birhan (#Ethiopia) || 8 min ago (local time 03:52:22). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/ugfTGiVPsq