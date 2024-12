Δορυφορικές εικόνες που βγήκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ένα εργοστάσιο στη Ρωσία, που φαίνεται να είναι κρυφό και εκεί η Μόσχα να παρασκευάζει ιρανικά drones που χρησιμοποιεί στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN το εργοστάσιο βρίσκεται στην Ειδική Οικονομική Ζώνη Alabuga, στην περιοχή του νότιου Ταταρστάν της Ρωσίας και έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγή ιρανικών drones, χρησιμοποιώντας μια σειρά κινεζικών εξαρτημάτων και στρατολογώντας ένα χαμηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό Ρώσων εφήβων και Αφρικανών.

Επίσης, παράγει χιλιάδες drones ως «δόλωμα», σχεδιασμένα να εξαντλούν την ουκρανική άμυνα. Οι δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από το CNN και τους ειδικούς δείχνουν ότι δύο επιπλέον κτίρια έχουν κατασκευαστεί στην τοποθεσία ενώ παράλληλα αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας.

Με βάση το δημοσίευμα, η Ειδική Οικονομική Ζώνη Alabuga, η οποία βρίσκεται περίπου 600 μίλια ανατολικά της Μόσχας, ιδρύθηκε αρχικά το 2006 για να προσελκύσει δυτικές εταιρείες με γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις. Όμως, μετά την έναρξη του πολέμου, αρκετοί από τους ενοικιαστές της έφυγαν. Μέρος της τοποθεσίας έχει επεκταθεί σημαντικά από τότε που υπάχθηκε στη στρατιωτική παραγωγή, δείχνουν δορυφορικές εικόνες.

Russia's drone strikes on Ukraine have increased sixfold in four months. A secretive plant is fueling the onslaught — significantly expanding and ramping up production with a workforce of Russian teens and African women. @clare_seb and team investigate: https://t.co/XigauE50YT pic.twitter.com/IxPtPHaA5l