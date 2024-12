Ο υπουργός Οικονομικών της Νότιας Κορέας Τσόι Σανγκ-μοκ ανέλαβε σήμερα καθήκοντα υπηρεσιακού προέδρου, δεσμευόμενος να ξεπεραστεί η πολιτική κρίση που συγκλονίζει τη χώρα μετά την αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ στις αρχές του μήνα.

«Η ελαχιστοποίηση των κυβερνητικών αναταράξεων είναι υψίστης σημασίας αυτήν την ώρα», σημείωσε ο Τσόι στην ομιλία που εκφώνησε μετά τον διορισμό του στη θέση του υπηρεσιακού προέδρου. «Η κυβέρνηση θα αφιερώσει και αυτή όλες της τις προσπάθειες στο να ξεπεραστεί αυτή η περίοδος κρίσης», πρόσθεσε.

Ο νέος υπηρεσιακός πρόεδρος σημείωσε εξάλλου ότι η κυβέρνηση έδωσε εντολή στον στρατό να ενισχύσει την επαγρύπνησή του, καθώς υπάρχει πιθανότητα η Βόρεια Κορέα να εκμεταλλευτεί την πολιτική κατάσταση στη Νότια για να προβεί σε προκλητικές ενέργειες.

South Korea's acting president Han Duck-soo has also been impeached. Read more: https://t.co/QByIlUw7mA pic.twitter.com/WYfPB1CEN8