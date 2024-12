Νέες φωτογραφίες από τον Αμαζόνιο στη Βραζιλία, προσφέρουν μια σπάνια ματιά σε μια ευημερούσα, άγνωστη έως σήμερα, ιθαγενή κοινότητα που ζει κοντά στα σύνορα με τη Βολιβία, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Οι εικόνες, που καταγράφηκαν από αυτόματες κάμερες, δείχνουν τους απομονωμένους Μαζάκο να διατηρούν μια ήσυχη και αυτάρκη ζωή, παρά τις πιέσεις από υλοτόμους, μεταλλωρύχους και κτηνοτρόφους.

Η φυλή, που πήρε την ονομασία της από τον ποταμό που διασχίζει την περιοχή τους, φαίνεται να αριθμεί 200-300 άτομα, αριθμός διπλάσιος από εκείνον στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Ιθαγενών της Βραζιλίας (Funai).

Ο Altair Algayer, κυβερνητικός πράκτορας της Funai, που έχει αφιερώσει περισσότερα από 30 χρόνια στην προστασία της περιοχής των Μαζάκο, παρατήρησε την ομοιότητα της φυλής με τους Σιριονό. Ωστόσο, τόνισε: «δεν μπορούμε ακόμα να πούμε ποιοι είναι. Υπάρχουν πολλά που παραμένουν μυστήρια». Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν το 2019 και το 2024, με τις κάμερες να τοποθετούνται από τον ίδιο.

Σύμφωνα με την nypost αντιμέτωποι με την αυξανόμενη απειλή από επιχειρήσεις αγροτικής εκμετάλλευσης, εμπόρους ναρκωτικών και άλλες εισβολές, οι Μαζάκο έχουν προσαρμοστεί, τοποθετώντας καμουφλαρισμένα ξύλινα καρφιά για να αποτρέπουν εισβολείς, όπως αποκαλύπτουν οι νέες φωτογραφίες.

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι κυνηγούν κυρίως με τόξα μήκους σχεδόν 3 μέτρων.

