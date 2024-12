Με ανάρτησή του στο Χ ο Όλαφ Σολτς έκανε την πρώτη του δήλωση μετά την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμούρβου που έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενώ δεκάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί.

«Οι πληροφορίες που έρχονται από το Μαγδεμβούργο υποδηλώνουν ότι συνέβη κάτι κακό. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και στον λαό του Μαγδεμβούργου. Ευχαριστώ τους αφοσιωμένους διασώστες σε αυτές τις ώρες αγωνίας» ανέφερε χαρκατηριστικά ο Όλαφ Σολτς.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.