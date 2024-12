Τον τρόμο σκόρπισε νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευή ένας άνδρας, ο οποίος «εισέβαλε» με το αυτοκίνητό του σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 80 ανθρώπους, ενώ -κατά πληροφορίες γερμανικών ΜΜΕ- υπάρχουν «αρκετοί νεκροί».

Η αστυνομία της Γερμανίας συνέλαβε τον οδηγό, ο οποίος παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τη Welt, που επικαλείται πηγές ασφαλείας, ο δράστης φέρεται να είναι από τη Σαουδική Αραβία, γεννημένος το 1974.

Ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ, Ράινερ Χάζελοφ, έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον ύποπτο. Ο άνδρας που συνελήφθη είναι ένας 50χρονος με καταγωγή από τη Σαουδική Αραβία. Φέρεται να έφτασε στη Γερμανία το 2006 και εργαζόταν ως γιατρός.

Η αστυνομία δηλώνει ότι δεν αναζητά προς το παρόν κανέναν άλλον ύποπτο.

Οι αρμόδιες αρχές έκλεισαν τη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Δείτε σοκαριστικά βίντεο από την επίθεση:

