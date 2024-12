Συναγερμός σήμανε σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας όταν αυτοκίνητο έπεσε σε χριστουγεννιάτικη αγορά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες υπάρχουν αρκετοί νεκροί, μεταδίδει το περιφερειακό μέσο ενημέρωσης Volksstimme.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον ακριβή απολογισμό.

BREAKING: Car runs over people at Christmas market in Magdeburg, Germany. Reports of many victims pic.twitter.com/02lQBscdqq — BNO News (@BNONews) December 20, 2024

H Bild αναφέρει ότι ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά.

BREAKING: Vehicle plows into crowd at Christmas market in Magdeburg, Germany, leaving multiple victims



pic.twitter.com/f5TNU6Oepf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 20, 2024

Αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, λένε ότι το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος που κατευθυνόταν προς το δημαρχείο.