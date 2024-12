Τουρκική αντιπροσωπεία βρίσκεται στη Δαμασκό, με επικεφαλής τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν σύμφωνα με αναφορές σε διεθνή μέσα, σε ένα γεωπολιτικό «πόκερ» που εξελίσσεται για τη Συρία, μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.

Βίντεο στο Χ δείχνει την επίσκεψη του Καλίν στο τέμενος των Ομαγιάδων, όπου φέρεται να προσευχήθηκε, σε μία ισχυρά συμβολική κίνηση.

NEW: Turkish Intel Chief Kalın is indeed in Damascus, he visited the Umayyad mosque and reportedly prayed there. pic.twitter.com/aiuJXh3LDZ

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Κρατικής Ασφάλειας του Κατάρ Χαλφάν αλ-Καάμπι επισκέπτεται επίσης τη Δαμασκό μαζί με τον επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Καλίν.

Σύμφωνα με το συριακό υπουργείο πληροφοριών «η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με τον επικεφαλής της Αίθουσας Στρατιωτικού Συντονισμού, Αχμέντ αλ-Σαράα, και τον πρωθυπουργό της Συρίας Μοχάμεντ αλ-Μπασίρ».

NEW: Qatari State Security Agency Chief Khalfan al-Kaabi is also visiting Damascus along with the Turkish Intel Chief Kalin, according to Syrian ministry of information



“The meeting will be held with the Commander-in-Chief of the Military Coordination Room, Ahmed al-Sharaa, and… https://t.co/72VTy8w6Qk