Μια χιουμοριστική και σατιρική αφίσα που κυκλοφόρησε στο Χ (πρώην Twitter), παρουσίασε τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Έλον Μασκ και τον Τζέι Ντι Βανς ως ηγέτες που αντιμάχονται τη λεγόμενη «woke» κουλτούρα. Η αφίσα είναι εμπνευσμένη από την ταινία «No Country for Old Men» («Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους»), αντικαθιστώντας τους αρχικούς πρωταγωνιστές με τους Τραμπ, Μασκ και Βανς και τον τίτλο με το λογοπαίγνιο «No Country for Woke Men».

Στην εικόνα εμφανίζεται ο Μασκ ως υπουργός Αποτελεσματικότητας, ο Τραμπ ως πρόεδρος και ο Βανς ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Η σαρκαστική λεζάντα «Nope» (Καμία) που πρόσθεσε ο Μασκ στα κοινωνικά δίκτυα, ενισχύει το μήνυμα, ενώ υπογραμμίζει τη διαφωνία με ορισμένες πτυχές της σύγχρονης προοδευτικής κουλτούρας.

Αντικατοπτρίζει την όξυνση της πολιτικής και πολιτισμικής συζήτησης στις ΗΠΑ, ενώ γίνεται αντικείμενο σχολιασμού και συζήτησης στα κοινωνικά μέσα για το ρόλο που έχουν δημόσια πρόσωπα σε αυτή τη διαμάχη.

Η αντίδραση κατά της «woke» κουλτούρας είναι ένα σημαντικό πολιτισμικό και πολιτικό ζήτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με δημόσια πρόσωπα όπως ο Έλον Μασκ και ο Ντόναλντ Τραμπ να διατυπώνουν έντονα τις απόψεις τους.

Ο Μασκ έχει επικρίνει επανειλημμένα την «woke» κουλτούρα, χαρακτηρίζοντάς την απειλή για τον σύγχρονο πολιτισμό και τονίζοντας ότι η εξαγορά του Twitter (τώρα Χ) είχε ως στόχο την καταπολέμησή της. Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς χρήστες να εγκαταλείψουν την πλατφόρμα, λόγω της αίσθησης ότι η κατεύθυνση του Μασκ ευνοεί έναν συγκεκριμένο ιδεολογικό άξονα.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έχει επίσης εκφράσει την αντίθεσή του στο «woke», αν και έχει δηλώσει πως ο ίδιος δεν συμπαθεί τον όρο, καθώς θεωρεί ότι χρησιμοποιείται χωρίς σαφή ορισμό. Ωστόσο, οι πολιτικές του προτάσεις αντικατοπτρίζουν την προσπάθειά του να περιορίσει την επίδραση της «woke» νοοτροπίας, ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μέσα από το Project 2025, έχει δεσμευτεί να καταργήσει το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο αποκαλεί «το καρτέλ της woke εκπαίδευσης», υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δεν πρέπει να δαπανώνται για πολιτικές ή κοινωνικές «κατηχήσεις».

☠️ No Country for Woke Men ☠️ pic.twitter.com/Vw3HScPQy8 — Illyria – Croatia (@ZoranPrimorac1) November 29, 2024

Η κατάργηση του υπουργείου Παιδείας θα είχε ευρύ αντίκτυπο, ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες, όπως οι τρανς μαθητές, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν προκλήσεις στις σχολικές κοινότητες. Οι αντιδράσεις αναμένεται να είναι έντονες, καθώς το ζήτημα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρύτερης πολιτισμικής διαμάχης στις ΗΠΑ.

Ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καταστήσει σαφές από την αρχή της πολιτικής του πορείας ότι αντιτίθεται στην «woke» ατζέντα, αντιλαμβανόμενος την αυξανόμενη δυσαρέσκεια σε τμήματα του αμερικανικού λαού. Στις ομιλίες του, συχνά αναφέρεται σε αυτή ως προσπάθεια διάβρωσης της παραδοσιακής αμερικανικής κουλτούρας και αξιών.

Κατά τον ίδιο, η στάση του απέναντι στη «woke» ατζέντα δεν είναι απλώς μια στρατηγική για να συσπειρώσει τη βάση του. Αναλυτές εκτιμούν ότι είναι μια βαθύτερη πολιτική μάχη για το μέλλον της αμερικανικής κουλτούρας.

«Συνοδοιπόρος» του Τραμπ σε αυτή τη… μάχη, ως γνωστόν, είναι και ο Μασκ… Πράγμα που φροντίζει να αναδεικνύει σε κάθε ευκαιρία, όπως έκανε και με την ανάρτηση που περιγράψαμε παραπάνω…