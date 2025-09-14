Υπάρχουν στιγμές που η ιστορία δεν γράφεται με μεγάλα γράμματα. Χωράει σε μια φράση, σε μια εικόνα, σε μια απρόσμενη λεπτομέρεια που περνά σχεδόν απαρατήρητη και όμως μένει για πάντα. Στα 100 χρόνια ζωής της ΔΕΘ – HELEXPO, πίσω από τα επίσημα εγκαίνια και τις μεγάλες στιγμές, κρύβεται ένας παράλληλος κόσμος μικρών ιστοριών που ζωντανεύουν την εποχή τους και δίνουν στην Έκθεση τον πιο ανθρώπινο, ζεστό της χαρακτήρα. Η σειρά «Αξιοσημείωτα της ΔΕΘ» είναι μια περιήγηση σε αυτόν τον κόσμο. Μια ματιά στις σελίδες που συνήθως μένουν αθέατες, εκεί όπου η αφήγηση ξεφεύγει από τα επίσημα δελτία τύπου και παίρνει τον ρυθμό της καθημερινότητας, της έκπληξης, της ανατροπής. Κάθε άρθρο είναι ένα μικρό παράθυρο σε μια στιγμή που, αν και δεν διεκδίκησε απαραίτητα τα φώτα της δημοσιότητας, φώτισε με τον δικό της τρόπο τη μακρά πορεία της Έκθεσης.

31η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1966

Μαθητευόμενη ακροβάτισσα κατά τη διάρκεια πρόβας εκτινάχθηκε, ευτυχώς χωρίς την μοτοσικλέτα, από το “βαρέλι του θανάτου” στο Λούνα Παρκ και προσγειώθηκε στα σκαλιά του απέναντι κτιρίου. Τη γλίτωσε με ελαφρά διάσειση.

Με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης οι τιμές στα κυλικεία της ΔΕΘ διαμορφώθηκαν ως εξής: “…..α) σάντουιτς με λουκάνικον βραστόν ή τηγανητόν δρχ. 4 β) σάντουιτς ασχέτως περιεχομένων δρχ. 3,50 γ) μπουγάτσα εκ φύλλων κρούστας τιμή μερίδος δρχ. 4,50 οπουδήποτε προσφερόμενη είτε μεσολαβεί σερβιτόρος, είτε όχι……”

Στο κέντρο διασκέδασης “ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ”, η Κλειώ Δενάρδου με τον Τέρη Χρυσό διασκέδαζαν τους θαμώνες για την περίοδο της ΔΕΘ. Στο “ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ” η Νάντια Κωνσταντοπούλου, ενώ στην “ΦΑΡΙΝΤΑ”, η διεθνούς φήμης Ελληνίδα στριπτιζέζ Βιολέτα.

Συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο για προσβολή της δημοσίας αιδούς, ανώμαλος με γυναικεία αμφίεση που περιφερόταν προκλητικά στους χώρους της ΔΕΘ.

Η καλλονή Μαίρη Αλεξοπούλου που κατέκτησε μαζί με την Κλειώ Δενάρδου το Α’ βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας μίνι φόρεμα. Αργότερα ασπάστηκε το μοναχικό σχήμα.

32η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967

Στο κέντρο διασκέδασης “ΒΕΝΤΕΤΑ” για τις ημέρες της έκθεσης τραγουδούσαν ο Τόλης Βοσκόπουλος και η Δούκισσα.

Από το στρατιωτικό ραδιόφωνο καθημερινά μεταδιδόταν η εκπομπή “Ολόκληρος ο κόσμος στην καρδιά της Θεσσαλονίκης”, την οποία έγραφε και επιμελούνταν το τμήμα Τύπου της ΔΕΘ.

Επεισόδιο δημιουργήθηκε με την παράνομη λειτουργία του εστιατορίου της Δανίας, με αποτέλεσμα η ΔΕΘ να το κλείσει. Τελικά εκδιώχθηκε ο Διευθυντής του περιπτέρου αφού δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις από την πρεσβεία της Δανίας.

Το ράλι ΔΕΘ στην τρίτη του διοργάνωση ως παράλληλο γεγονός της έκθεσης περνά στην οργανωτική ευθύνη του ΑΟΘ.

Στην επιτροπή διοργάνωσης του Φεστιβάλ Τραγουδιού συμμετείχε εκπρόσωπος του Γ’ Σώματος Στρατού.

33η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1968

“Η Έκθεσις μεταφέρεται εις το Καλοχώριον ή πλησίον του Φοίνικος” έγραφε η εφημερίδα “Μακεδονία” στις 16 Δεκεμβρίου 1968. Την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού είχε αποφασίσει μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ επιτροπή υπό την προεδρία του Υπουργού Συντονισμού Μακαρέζου.

Η Διοίκηση της ΔΕΘ αποφάσισε την ίδρυση του Διαρκούς Εμπορικού Κέντρου (ΔΕΚ) προκειμένου να εγκατασταθούν οι υπηρεσίες της εταιρίας και να δημιουργηθούν ειδικοί εκθετήριοι χώροι. Tο σχέδιο προέβλεπε το ΔΕΚ να εξελιχθεί σε πολυώροφη (20ώροφη) οικοδομή, η υψηλότερη στην Ελλάδα, με σκοπό να εξυπηρετεί επιχειρηματικούς σκοπούς. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ 90 ημερών.

34η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1969

Κατά την διάρκεια της 34ης ΔΕΘ σε εξέλιξη βρισκόταν η κατασκευή του πύργου του ΟΤΕ ύψους 65 μέτρων (43,20 μ. το κτίριο και 21,80 μ. η μεταλλική κεραία). Στην κορυφή θα υπήρχε αναψυκτήριο 160 ατόμων με περιστρεφόμενο δάπεδο που θα έκανε μια περιστροφή ανά 15 – 20 λεπτά. Για την 34η ΔΕΘ το ύψος του πύργου που είδαν οι επισκέπτες ήταν 8,40 μέτρα.

Για πρώτη φορά εκπονήθηκε από την ΔΕΘ πλήρες σχέδιο ταξιθεσίας των εγκαινίων κατ’ απόλυτη ιεράρχηση και εθιμοτυπική σειρά.

Η φοιτητική ένωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εν όψει της αφίξεως του Γ. Παπαδόπουλου στη ΔΕΘ, διακήρυττε την πίστη της φοιτώσας νεολαίας προς την Εθνική Κυβέρνηση.

Στο πιο “in” κλαμπ της εποχής, στο “ΧΑΒΑΗ” στην Αρετσού, οι νέοι της Θεσσαλονίκης, αλλά και οι επισκέπτες της ΔΕΘ, χόρευαν στους ρυθμούς των “OLYMPIANS”.

35η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970

Ο συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής Θ. Αντωνίου κατά παραγγελία του ΟΤΕ είχε συνθέσει το έργο “Τηλεπικοινωνίες 1970” το οποίο ακουγόταν στον 2ο όροφο του Πύργου του ΟΤΕ.

Το 1970 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του περιπτέρου 9.

