Η Ισπανία δεν είναι μόνο η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη και οι υπόλοιποι δημοφιλείς προορισμοί που κάθε χρόνο κατακλύζονται από ορδές τουριστών. Υπάρχουν και άλλα μέρη, λιγότερο γνωστά, σαφώς με λιγότερους τουρίστες, αλλά με εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Ένα από αυτά τα μέρη είναι και η Εξτρεμαδούρα, το ισπανικό «διαμαντάκι» με τις βαθιές ρίζες στην ιστορία και την παράδοση, συνδυάζοντας μοναδικά τη φυσική ομορφιά με την πολιτιστική κληρονομιά. Από τη ρωμαϊκή μεγαλόπρεπη Μέριδα μέχρι τα επιβλητικά μοναστήρια, τις γοητευτικές μεσαιωνικές πόλεις και τα εθνικά πάρκα γεμάτα άγρια ζωή, η Εξτρεμαδούρα προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία για όσους αναζητούν το κάτι διαφορετικό.

Η πρωτεύουσα της επαρχίας, η Μέριδα, ήταν κάποτε σημαντική πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σήμερα, φιλοξενεί τα καλύτερα διατηρημένα αρχαία ερείπια της δυτικής Ισπανίας. Περίπου 130 χλμ. από τη Μέριδα βρίσκεται το γοητευτικό χωριό Γκουανταλούπε, γνωστό για το υπέροχο βασιλικό μοναστήρι της Σάντα Μαρία ντε Γκουανταλούπε, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που αποτελεί προορισμό προσκυνήματος εδώ και αιώνες.

Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Εξτρεμαδούρας είναι η ιστορική πόλη Cáceres, επίσης Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, όπου η ρωμαϊκή, μαυριτανική, γοτθική και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική αναμειγνύονται άψογα. Ενώ το Cáceres παραμένει άγνωστο σε πολλούς τουρίστες, η κινηματογραφική γοητεία του το έχει καταστήσει αγαπημένο σκηνικό για μεγάλες παραγωγές όπως το Game of Thrones και το House of the Dragon.

Πέρα από τις βόλτες στην πόλη, η Εξτρεμαδούρα δεν απογοητεύει ούτε τους λάτρεις της φύσης, καθώς παρέχει έναν παράδεισο προστατευόμενων τοπίων, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Πάρκου Monfragüe, το οποίο ξεχωρίζει ως κορυφαίος προορισμός για την παρατήρηση πουλιών και αστεριών. Το πάρκο φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες αποικίες της Ευρώπης με γύπες, καθώς και αυτοκρατορικούς αετούς και μαύρους πελαργούς. Οι επισκέπτες μπορούν, επίσης, να εξερευνήσουν τα γραφικά μονοπάτια πεζοπορίας του κατά μήκος του ποταμού Τάγο.

Δείτε τις φωτογραφίες