Σε πανηγυρικό κλίμα, και υπό τους ήχους ροκ, με κομμάτια των The Doors και των Metallica, ολοκληρώθηκε η τελετή «άφιξης» του μετροπόντικα «Αθηνά» στον Ευαγγελισμό.

Ειδικότερα, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της διοίκησης του Ομίλου Αvax, της Ελληνικό Μετρό και της Alstom, ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζει τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, η «Αθηνά» έφθασε σήμερα (Πέμπτη) το πρωί στο φρέαρ Ευαγγελισμού, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Συνολικά έσκαψε 5,1 χιλιόμετρα και πέρασε από τους ενδιάμεσους σταθμούς της διαδρομής του (Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη, και Καισαριανή). Πλέον θα αποσυναρμολογηθεί και θα μεταφερθεί εκτός του έργου. Συνολικά οι δυο μετροπόντικες, «Αθηνά» και «Νίκη» έχουν διανοίξει περίπου 8 χιλιόμετρα από τα 12,8 χιλιόμετρα της νέας «πορτοκαλί» Γραμμής.

Το «ξετρύπημα» αυτό του πρώτου από τους δύο μετροπόντικες που δουλεύουν για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, είναι το ορόσημο της θραύσης του τοιχίου του φρέατος, στη γλώσσα του κατασκευαστικού κλάδου ονομάζεται breakthrough (μπρέικθρου).

Ο δεύτερος, ο δίδυμος μετροπόντικας της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, η «Νίκη» ακολουθεί αντίθετη πορεία 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το άλσος Βεϊκου και αφού πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» σήμερα βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό στην «πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας δηλαδή το 42% της διαδρομής της. Ακολουθώντας τη διαδρομή της η «Νίκη» θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την Ακαδημίας και το Κολωνάκι, τερματίζοντας κι εκείνη στο φρέαρ Ευαγγελισμού.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε ότι «σήμερα επετεύχθη ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για τη γραμμή 4 του μετρό. Η σήραγγα που ενώνει την Κατεχάκη με το φρέαρ του Ευαγγελισμού ολοκληρώθηκε. Ο μετροπόντικας “Αθηνά” ολοκλήρωσε την διαδρομή του, 5,1 χιλιόμετρα. Ξεκίνησε από την Κατεχάκη, πέρασε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως είναι το Γουδή, η Πανεπιστημιούπολη, η περιοχή του Ζωγράφου, η Καισαριανή και σήμερα έφτασε εδώ πέρα. Το μετρό προχωράει. Η Γραμμή 4 προχωράει και σήμερα είναι ένα, όπως είπα, πολύ σημαντικό ορόσημο. Τώρα περιμένουμε και τον δεύτερο μετροπόντικα, που βρίσκεται στην Κυψέλη αυτή τη στιγμή. Προχωράει όμως, επιταχύνει και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσει και αυτός να κάνει το λεγόμενο breakthrough. Συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζόμενους, στη Μετρό, στην ανάδοχο εταιρεία, για αυτό το σημαντικό επίτευγμα».