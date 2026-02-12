Ο Ουρουγουανός αμυντικός παραδέχεται ότι χρειαζόταν ψυχολογική υποστήριξη: «Το να ανοίγεσαι έτσι σημαίνει ότι είσαι δυνατός», τονίζει ο Χάνσι Φλικ.

Η πρώτη του αντίδραση ήταν να κάνει τη χειρονομία που δείχνει πως νιώθει αδικημένος. Στη συνέχεια, χωρίς άλλη επιλογή, κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια. Το κύριο πρόβλημα δεν ήταν στο γήπεδο, αλλά όταν κοίταξε το κινητό του και είδε τις ανελέητες κριτικές που τον έβαλαν στο στόχαστρο. Στις 16 Απριλίου 2024, ο Ρόναλντ Αραούχο αποβλήθηκε στον επαναληπτικό αγώνα Μπαρτσελόνα– Παρί στο Μοντζουίκ. Η κόκκινη κάρτα καταδίκασε την ομάδα του Ξαβί στους προημιτελικούς του Champions League και πυροδότησε μια περίοδο άγχους που οδήγησε σε κατάθλιψη. Ο ίδιος ο Αραούχο παραδέχθηκε μετά από νέα αποβολή στις 25 Νοεμβρίου απέναντι στην Τσέλσι: «Δεν αισθανόμουν ο εαυτός μου, χρειαζόμουν να ζητήσω βοήθεια», όπως δήλωσε στο Mundo Deportivo.

Μετά την επιστροφή της αποστολής από το Λονδίνο, ο Αραούχο επισκέφθηκε τον Ντέκο. Οι επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον αφορούσαν και την οικογένειά του: «Έφτασαν να εύχονται θάνατο στις κόρες μου», θυμάται ο Ουρουγουανός. Ο Ντέκο μίλησε αρχικά με το ιατρικό προσωπικό και στη συνέχεια με τον Χάνσι Φλικ και τον Ζοάν Λαπόρτα. Όλοι συμφώνησαν ότι ο Αραούχο χρειαζόταν διακοπή: «Πρέπει να καταλάβουμε ότι, πέρα από ποδοσφαιριστές, είμαστε άνθρωποι».

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ντέκο στήριζε τον Αραούχο. Είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανανέωση του συμβολαίου του τον Ιανουάριο του 2025, όταν σκέφτονταν την αποχώρησή του για τη Γιουβέντους. Η συμφωνία αποτέλεσε διπλό όφελος: βελτίωνε οικονομικά τον παίκτη και προσέφερε ψυχολογική ανακούφιση. Ωστόσο, ο Ντέκο ήθελε να κρατήσει έναν από τους καλύτερους στόπερ στην Ευρώπη, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του Αραούχο.

«Ο Αραούχο είναι κορυφαίος παίκτης, αλλά έχει τα περισσότερα προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας. Κάθε φορά που θα παραλάβει, κλείνουμε μια γραμμή πάσας και είμαστε μέσα», εξηγούσε ο Λουίς Ενρίκε στο τεχνικό του τιμ πριν τον προημιτελικό του Champions το 2024. Τα λόγια αυτά επιδείνωσαν την κρίση του Αραούχο. Σύμφωνα με συνάδελφο του στόπερ, οι δηλώσεις του προπονητή υπήρξαν δημόσια και δύσκολα διαχειρίσιμες, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι παίκτες υφίστανται πίεση και από τα social media. «Ο Ρονάλντ το κουβαλούσε βαριά μέσα του. Του πόνεσε στην ψυχή. Το βίντεο του Λουίς Ενρίκε έγινε viral», ανέφεραν πηγές από τα αποδυτήρια.

Ωστόσο, όχι μόνο ο Αραούχο επηρεάστηκε από τα λόγια του Λουίς Ενρίκε. Σύμφωνα με πληροφορίες του συλλόγου, ο Φλικ διαφωνεί με την προσέγγιση του τεχνικού της Παρί: «Οι προπονητές έχουμε ευθύνη απέναντι σε όλους τους παίκτες, όχι μόνο στους δικούς μας», δήλωσε ο Γερμανός προπονητής πριν από τον αγώνα με την Ατλέτικο, αναφερόμενος στην εξομολόγηση του Αραούχο. «Τον στηρίξαμε όσο μπορούσαμε. Το να ανοίγεσαι έτσι σημαίνει ότι είσαι δυνατός. Στο ποδόσφαιρο όλα είναι θέμα νοοτροπίας και συγκέντρωσης στο να κερδίζεις. Είναι σημαντικό να φροντίζουμε τους παίκτες. Πρέπει να σκέφτεσαι για αυτούς, πέρα από το να βλέπεις τι είναι καλό μόνο για σένα», κατέληξε ο Φλικ.

Ο Χάνσι Φλικ σπάνια κρύβει τα συναισθήματά του, αλλά επιλέγει να μετρά τα λόγια του. Δεν ανέφερε ποτέ τον Λουίς Ενρίκε, κάτι που δεν χρειάστηκε. Ο Αραούχο το εκτίμησε: «Ο Χάνσι είναι σαν πατέρας για εμάς».