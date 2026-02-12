Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε και σήμερα η ΕΜΥ, επικαιροποιώντας το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε χθες Τετάρτη, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Ειδικότερα, σήμερα Πέμπτη από το απόγευμα αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026

β. στην Κρήτη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες

ε. στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα

στ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

στη δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)

στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και

στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).

Οι χάρτες της νέας κακοκαιρίας

Σύμφωνα και με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, και ενώ τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 12/02 αναμένεται γενικά πρόσκαιρη βελτίωση, νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 12/02 από τα δυτικά. Αιτία για αυτή την νέα αλλαγή του καιρού είναι η διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς την περιοχή του Αιγαίου. Πιο αναλυτικά:

Από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 12/02 αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα σταδιακά κατά τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 12/02 και πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13/02 θα επεκταθούν ανατολικά και θα επηρεάσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων θα είναι έντονες και οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Στο Νότιο Αιγαίο (συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης) υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλου(-ων).

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού και ο υετός 3ώρου μεταξύ 17:00-20:00 της Πέμπτης 12/02, μεταξύ 23:00 της Πέμπτης 12/02 και 02:00 της Παρασκευής 13/02, και 05:00-08:00 της Παρασκευής 13/02.