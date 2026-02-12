Σοβαρές αιτιάσεις γύρω από το κλίμα που βιώνει ο Αρντά Γκιουλέρ στη Ρεάλ Μαδρίτης διατύπωσε ο μέντοράς του, Σερχάτ Πεκμετζί, σε τοποθέτησή του στο τουρκικό «Sports Digitale». Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός αντιμετωπίζει συμπεριφορές παρενόχλησης από συμπαίκτες του.

Ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στον Γκιουλέρ στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα υποστήριξε πως ο νεαρός παίκτης βιώνει πίεση και απαξίωση εντός των αποδυτηρίων των «μερένχες».

«Υφίσταται εργασιακή παρενόχληση. Η παρενόχληση προήλθε από τους ίδιους τους παίκτες. Υπάρχει μια ομάδα που δεν μπόρεσε να αποδεχτεί τον Aρντά, δυστυχώς πρόκειται για ποδοσφαιριστές με εγωισμό και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους», τόνισε αρχικά ο Πεκμετζί.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ο Γκιουλέρ δεν έχει εκφράσει ευθέως παράπονα, ωστόσο οι δυσκολίες ήταν αναμενόμενες: «Του είπα να κάνει υπομονή στις αρχές. Είναι ώριμος και συνειδητοποιημένος, όμως ακόμη κι εκείνος έχει αρχίσει να αναρωτιέται γιατί συμβαίνει σε εκείνον».

Κλείνοντας, ο Πεκμετζί συνέδεσε την κατάσταση που περιγράφει με ευρύτερα ζητήματα συμπεριφοράς εντός της ομάδας, σημειώνοντας πως ενδεχόμενες αποχωρήσεις παικτών θα μπορούσαν να επηρεάσουν ακόμα και πιθανές εξελίξεις στο θέμα προπονητή. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση κίνησης για τον Γιούργκεν Κλοπ, ο Γερμανός τεχνικός δεν θα αποδεχόταν την πρόταση αν δεν αποχωρήσουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές.