Άρχισε χθες στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη των τριών αστυνομικών, οι οποίοι κάθονται στο εδώλιο κατηγορούμενοι για την υπόθεση βιασμού μιας 19χρονης μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας, το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022.

Η 19χρονη, καταθέτοντας επί ώρες, περιέγραψε πως καθώς επέστρεφε από έξοδο και κατευθυνόταν προς τον σταθμό του Θησείου, συνάντησε δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι βρίσκονταν σε υπηρεσία και τους προσέγγισε για να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με εργασιακό της ζήτημα. Μαζί τους ήταν και ένας ακόμη αστυνομικός ο οποίος δεν εμπλέκεται στην υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης.

Όπως κατέθεσε η 19χρονη, σύμφωνα με το Mega, συνομίλησαν και αντάλλαξαν στοιχεία επικοινωνίας μέσω Instagram.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, της πρότειναν να μεταβεί στο Α.Τ. Ομόνοιας ώστε να απευθυνθεί στον αξιωματικό υπηρεσίας, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα την περιμένουν εκεί. Όταν έφτασε, την περίμεναν σε μια παρακείμενη καφετέρια και της είπαν ότι θα την οδηγήσουν στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, οι αστυνομικοί αντί για τον αξιωματικό υπηρεσίας, την οδήγησαν στα αποδυτήρια του Τμήματος. Ο ένας αποχώρησε από τον χώρο και έμεινε μόνη με τον δεύτερο κατηγορούμενο. «Με το που έφυγε ο ένας, ο άλλος άρχισε να με φιλάει και να με γδύνει», είπε ενώ στη συνέχεια τη βίασε.

Αμέσως μετά εισήλθε στον χώρο και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος της έκανε ό,τι και ο πρώτος ενώ έφερε κάμερα στο γιλέκο του, η οποία σύμφωνα με την ίδια αναβόσβηνε. Στο δικαστήριο προβλήθηκαν και λίγα δευτερόλεπτα που είχαν καταγραφεί.

Παράλληλα, η 19χρονη ανέφερε ότι δέχθηκε κλήσεις από τη μητέρα της, αλλά δεν απάντησε, καθώς όπως είπε της το απαγόρευσαν. «Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Μου έλεγε «μην φωνάζεις» για να μην ακούσουν οι άλλοι αστυνομικοί», κατέθεσε.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί τον ερχόμενο Μάρτιο.