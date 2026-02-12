Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στον Αλμυρό Μαγνησίας, όταν ένας ανήλικος μαθητής Λυκείου έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από αδέσποτο σκύλο ενώ περπατούσε ανυποψίαστος στον δρόμο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζώο όρμησε ξαφνικά πάνω στον μαθητή χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση, ρίχνοντάς τον στο έδαφος με μανία. Οι κάτοικοι και οι περαστικοί που άκουσαν τις έντρομες κραυγές του παιδιού έσπευσαν αμέσως στο σημείο, καταφέρνοντας τελικά να απομακρύνουν το σκυλί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας taxydromos.gr, ο ανήλικος έφερε σοβαρά τραύματα και αιμορραγούσε από το πρόσωπο, κυρίως στην περιοχή των χειλιών και κοντά στο μάτι. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού για τις πρώτες βοήθειες, όμως οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο του Βόλου για εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Αυτή τη στιγμή ο μαθητής νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το συμβάν αυτό έφερε ξανά στην επιφάνεια το έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Κάτοικοι του Αλμυρού εκφράζουν την οργή και την ανησυχία τους, καταγγέλλοντας ότι αγέλες αδέσποτων κυκλοφορούν πλέον σε κεντρικούς δρόμους και κοντά σε σχολικά συγκροτήματα, καθιστώντας επικίνδυνη την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών.