«Επιδιώκουμε να υπάρχουν ήρεμα νερά στις σχέσεις μας με την Τουρκία, χωρίς από την άλλη πλευρά να παραγνωρίζεται η συνεχής ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και της αμυντικής της ικανότητας», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Έχουμε φύγει», προσέθεσε, «από το κλίμα που επικρατούσε την περίοδο του 2020 – 2021 και κανείς δεν θέλει να γυρίσουμε σε μια εποχή εντάσεων, παραβάσεων και παραβιάσεων και με τους μετανάστες που προσπαθούσαν να περάσουν τον Έβρο. Τώρα υπάρχει συνεργασία για τα θέματα αυτά και έχουμε πάρα πολλούς Τούρκους τουρίστες, που έρχονται στα νησιά μας με το ειδικό καθεστώς βίζας».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Πάγια ελληνική θέση είναι η υπογραφή συνυποσχετικού για την προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης για τα θέματα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, που είναι τα μόνα θέματα τα οποία αναγνωρίζουμε. Η Ελλάδα πιστεύει στο διεθνές δίκαιο και θα χαιρόμασταν αν υπάρξει και από την άλλη πλευρά αυτή η τοποθέτηση. Δεν θέλω να το υπερτονίσω, αλλά ίσως το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε στο διεθνές δίκαιο για την επίλυση αυτών των ζητημάτων ίσως έχει μία κάποια σημασία», είπε, μιλώντας στο OPEN.

Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε, προχωρά παράλληλα η ενίσχυση της θέσης της χώρας και ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως οι συμφωνίες για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα οικολογικά πάρκα στο Αιγαίο, η συμφωνία με την Chevron για εξόρυξη υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης που προφανώς συνδέεται με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη μη αναγνώριση του. Επίσης οι συμφωνίες με την Exxon για γεωτρήσεις στο Ιόνιο, οι συμφωνίες για μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω Αλεξανδρούπολης και η σταθερή ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με τα Rafale, την παραγγελία των F – 35, τις φρεγάτες.

«Ο δρόμος μας δεν είναι οι “ψευτοπαλληκαρισμοί” και η εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, ούτε η παρελκυστική τακτική. Η πολιτική μας έχει τη σωστή ισορροπία», σημείωσε τέλος.