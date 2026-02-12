Επίσημη επίσκεψη στην Αυστραλία πραγματοποιεί από τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ για να υποστηρίξει την εβραϊκή κοινότητα μετά την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ και σήμερα χαρακτήρισε «τρομακτικό και ανησυχητικό» τον αντισημιτισμό στη χώρα, προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχει «μια σιωπηλή πλειοψηφία Αυστραλών που επιζητούν την ειρήνη».

Ο Χέρτζογκ δήλωσε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel Seven ότι ένα «κύμα» αντιεβραϊκού μίσους κορυφώθηκε μετά την αντισημιτική επίθεση στις 14 Δεκεμβρίου, που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους σε παραλία κοντά στο Σίδνεϊ.

«Είναι τρομακτικό και ανησυχητικό», εκτίμησε. «Αλλά υπάρχει επίσης μια σιωπηλή πλειοψηφία Αυστραλών που επιζητούν την ειρήνη, οι οποίοι σέβονται την εβραϊκή κοινότητα και φυσικά επιθυμούν να συνομιλήσουν με το Ισραήλ».

Οι κατηγορίες που έχουν διατυπώσει φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές εναντίον του Χέρτζογκ, σύμφωνα με τις οποίες είναι συνεργός στη γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, είναι «ψέμα», τόνισε ο ίδιος.

Αργότερα, ο Χέρτζογκ απευθύνθηκε σε εκδήλωση της εβραϊκής κοινότητας στη Μελβούρνη, όπου δήλωσε ότι είναι «ζοφερό και περίεργο» το γεγονός ότι χρειάστηκε να αναπτυχθεί μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έξω από τον χώρο της εκδήλωσης.

«Λέω σε όλους αυτούς τους διαδηλωτές εκεί έξω: πηγαίνετε να διαμαρτυρηθείτε μπροστά από την ιρανική πρεσβεία ή όποια πρεσβεία έχουν», πρόσθεσε.

Τη Δευτέρα ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την επίσκεψη Χέρτζογκ στο Σίδνεϊ. Οι δυνάμεις της τάξης έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού και δακρυγόνων, ενώ προχώρησαν και σε 27 συλλήψεις.

Τη συγκέντρωση αυτή είχε οργανώσει η Palestine Action Group, η οποία κατηγορεί τον Ισραηλινό πρόεδρο για «συνέργεια» στη γενοκτονία στη Γάζα και ζητεί οι αυστραλιανές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα εις βάρος του βάσει των διεθνών δεσμεύσεών τους.

Σήμερα, μεγάλο πλήθος ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί στην κεντρική, επιχειρηματική συνοικία της Μελβούρνης, έξω από έναν από τους κεντρικούς σταθμούς των τρένων. Πολλοί διαδηλωτές φορούσαν παλαιστινιακές μαντίλες και κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες.

Εξάλλου, το πανεπιστήμιο της Μελβούρνης ενημέρωσε την αστυνομία ότι σε ένα κτίριό του κάποιος είχε ζωγραφίσει ένα γκράφιτι που έλεγε «Θάνατος στον Χέρτζογκ».

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο Αυστραλών Εβραίων (ECAJ), η κεντρική οργάνωση που εκπροσωπεί την εβραϊκή κοινότητα, έχει χαιρετίσει την επίσκεψη Χέρτζογκ, ενώ σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, το Εβραϊκό Συμβούλιο της Αυστραλίας, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, έχει εκφράσει την έντονη διαφωνία του.

Ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ απεφάνθη το 2025 ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα μετά την έναρξη του πολέμου, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε η πρωτοφανής επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η οποία δεν μιλά εξ ονόματος του ΟΗΕ, ο Χέρτζογκ και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι – μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου – «υποκίνησαν σε γενοκτονία» στον παλαιστινιακό θύλακα, κάτι που το Ισραήλ αρνείται «κατηγορηματικά», κάνοντας λόγο για «μεροληπτική και ψευδή» έκθεση.