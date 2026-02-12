Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την 28 αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (12/2).
Οι «ερυθρόλευκοι», έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας με 17-9 ενώ οι Σέρβοι βρίσκονται στην 7η με 16-11.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπότικ Βαν ντε Ζάντσουλπ – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP 500 τένις
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχατένις
15:30 Novasports 6HD Σβιόντεκ – Σάκκαρη WTA 1000 Ντόχα τένις
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άλεξ ντε Μινόρ – Σταν Βαβρίνκα ATP 500 τένις
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα τένις
19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα τένις
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας τένις
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις
21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports Start Βαλένθια – Βιλερμπάν Euroleague
21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Παρί Euroleague
22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Άρσεναλ Premier League
22:00 Mega News Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ UEFA Women’s Champions League
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ τένις