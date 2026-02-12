Μια μακροσκελή απάντηση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επεισόδιο που έγινε στην προηγούμενη ενημέρωση πολιτικών συντακτών με τον δημοσιογράφο, Χρήστο Αβραμίδη.

Ο Παύλος Μαρινάκης διέψευσε ότι απείλησε τον δημοσιογράφο και απάντησε σε όσους αντέδρασαν κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Επέλεξα να απαντήσω από το βήμα αυτό συγκεντρώνοντας διάφορα που έχω διαβάσει και απαντάω όχι γιατί θα πείσω αυτούς που δεν θα πειστούν, αλλά κάποιοι προσπαθούν να παίξουν το δικό τους παιχνίδι. Με κατηγορούν ότι απείλησα έναν δημοσιογράφο που ρώτησε. Δεν έχουμε απειλή ούτε και ερώτηση. Το ερώτημα ήταν αν το Λιμενικό έκανε αποτροπή ή όχι. Απάντησα αλλά το συμπέρασμα ότι μόλις παραδεχθήκατε ότι το Λιμενικό έκανε αποτροπή δεν είναι ερώτηση. Αν θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι ερώτηση θα μπορούσαμε κι εμείς να ρωτάμε: μήπως είστε απατεώνας, μήπως είστε κλέφτης; Αυτό δεν είναι ερώτηση αλλά τοποθέτηση και όταν γίνεται λαθροχειρία αυτό μπορεί να συνιστά συκοφαντική δυσφήμιση», είπε.

Και συνέχισε: «Αν δεν μπορεί ένας άνθρωπος να καταφύγει στη δικαιοσύνη και εγώ για ακόμα μια φορά δεν θα την χρησιμοποιήσω πως μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του; Απειλώντας ότι θα χώσει κάποιους δυο μέτρα κάτω από τη γη; Με τον μανδύα του ερωτήματος γίνονται τοποθετήσεις που είναι συκοφαντικές. Είναι Slapp ένα εξώδικο; Γιατί είναι καταχρηστικό; Η ουσία είναι ότι ενώ θα μπορούσε να ρωτήσει για το ζήτημα της Χίου να πάρει την απάντηση και να επανέλθει ήθελε ντε και καλά να φύγει από εδώ με το να έχει παραπλανητικά μια απάντηση ότι οι λιμενικοί έκαναν push backs και σκότωσαν 15 ανθρώπους. Αυτός είναι ο στόχος και η ταμπακιέρα. Όπως και στη μικρή Μαρία και στα Τέμπη».

Και κατέληξε: «Δεν είναι απλό πράγμα να σου λέει ένας άνθρωπος ότι οι Λιμενικοί έκαναν push backs. Τη χάρη σε τέτοιες λαθροχειρίες δεν θα τους την κάνουμε. Η παραποίηση δεδομένων όταν γίνεται με δόλο συνιστά αδικήματα όπως η συκοφαντική δυσφήμιση. Αντέδρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζαχαριάδης, ο ευρωβουλευτής κ. Αρβανίτης και η κα Δούρου γιατί ως έχω δικαίωμα επικαλέστηκα το δικαίωμα που μου δίνει ο νόμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε είχε έναν πρόεδρο, ο οποίος κατέθετε αγωγές κατά δημοσιογράφων, όπως και ο συγκυβερνήτης του Πάνος Καμμένος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόεδρο τον κ. Τσίπρα και έχει ακόμα τον κ. Πολάκη και έκανε μηνύσεις σε δημοσιογράφους γιατί τους έκαναν κριτική. Κουνάνε το δάχτυλο σ εμάς; Μαθήματα κράτους δικαίου από εκείνους που διαστρεβλώνουν καθημερινά την αλήθεια δεν δεχόμαστε. Εδώ και 2 χρόνια δεν έχω βάλει ποτέ περιορισμό σε ερωτήσεις και κάνω μια δουλειά να υποκαθιστώ και να μεταφέρω ερωτήματα σε γραφεία Τύπου υπουργείων και θα συνεχίσω να το κάνω και ποτέ δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό θέμα».

Για την κριτική από την αντιπολίτευση για το ταξίδι Μητσοτάκη στην Τουρκία

«Η χθεσινή ημέρα ήταν άλλη μια ημέρα που επιβεβαιώθηκε η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μια εθνικά υπερήφανη εξωτερική πολιτική. Διαψεύστηκαν όσοι έλεγαν ότι ήταν μεγάλο λάθος η παρουσία του πρωθυπουργού στην Τουρκία και ασκούσαν άδικη κριτική μιλώντας για ενδοτικότητα. Παρών έθεσε όλα τα θέματα που αποτελούν διαχρονική εθνική θέση και τα έθεσε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα. Όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις, η άλλη πλευρά, θα συνεχίσει να τα λέει αλλά με την παρουσία μας υπάρχει απάντηση με επιχειρήματα και αποφασιστικότητα. Η χώρα όχι μόνο δεν χάνει από τον διάλογο αλλά κερδίζει πολλά και σημαντικά με μοναδικό στόχο να ψηλώνει η χώρα», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν θα παραστεί ο πρωθυπουργός στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στην Ουάσιγκτον»

«Αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία αλλά αυτό το ταξίδι δεν είναι στο πρόγραμμα του», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς για το αν θα παραστεί στη συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένο να βρεθεί στο Άμπου Ντάμπι ενώ στις 18 και 19 Φεβρουαρίου θα ταξιδέψει στο Νέο Δελχί.