Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου έφτασε κι ενδεχομένως ψάχνετε για έναν ρομαντικό προορισμό για μια σύντομη ερωτική απόδραση με το άλλο σας μισό. Και για την περίπτωση αυτή, έχουμε τον σωστό προορισμό που εδώ ταιριάζει το «σαν τη Μονεμβασιά δεν έχει»!

Ένα ειδυλλιακό μέρος για ερωτευμένους, και όχι μόνο. Εδώ, στο «Γιβραλτάρ της Ανατολής», όπως την αποκαλούν, καθώς θα διασχίζετε τα σοκάκια της θα νιώσετε σε κάθε γωνιά τη μαγευτική της αύρα, ενώ θα απολαύσετε το φαγητό σας στα γραφικά ταβερνάκια της και το ποτό σας στα ατμοσφαιρικά μπαράκια της.

Η Μονεμβασιά κουβαλάει, όμως, και μία ένδοξη ιστορία ως φυσικό οχυρό και κατόπιν, ως στρατηγικό κάστρο, την οποία διεκδίκησαν Βυζαντινοί, Φράγκοι, Ενετοί, Οθωμανοί. Επίσης, η καστροπολιτεία αυτή είναι η μοναδική σε όλη την Ευρώπη, που δεν έπαψε ποτέ να κατοικείται. Πήρε το όνομά της από τις λέξεις «μόνη» και «έμβαση», τη μία και μοναδική είσοδό της, δηλαδή. Το μεσαιωνικό της φρούριο πάνω στο βράχο είναι η πιο χαρακτηριστική εικόνα της, ενώ διασώζονται έως σήμερα κάποιες αμυντικές κατασκευές και αρκετές βυζαντινές εκκλησίες.

Η παλιά πόλη της, γνωστή και ως Επάνω Κάστρο, είναι ένας εξαιρετικά διατηρημένος μεσαιωνικός οικισμός και μνημείο παγκόσμιου βεληνεκούς. Η ατμόσφαιρα είναι μοναδική, με τα χρώματα της πέτρας και της θάλασσας που κυριαρχούν στον ορίζοντα και τις αυστηρές γραμμές της να προκαλούν δέος.

Η βόλτα στην Πάνω Πόλη με τα αρχοντικά και την Αγία Σοφία που μοιάζει σχεδόν να αιωρείται, έτσι όπως κρέμεται στην πλαγιά πάνω από τη θάλασσα, θα σας εντυπωσιάσει, καθώς η πανοραμική άποψη της Μονεμβασιάς και της θάλασσας που απλώνεται στα «πόδια» της στην κυριολεξία κόβει την ανάσα.

