Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο τουρκικός Τύπος στη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 2026, με τα κορυφαία τουρκικά μέσα ενημέρωσης να εστιάζουν στον διάλογο για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στο μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άλυτα ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών.

Οι τίτλοι των εφημερίδων αποτυπώνουν ένα κλίμα που δίνει έμφαση στη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών μέσω διαλόγου και πολιτικής βούλησης, τοποθετώντας στο επίκεντρο της ατζέντας τα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η Hurriyet επέλεξε τον τίτλο «Τα ζητήματά μας δεν είναι άλυτα», δίνοντας έμφαση στην εκτίμηση ότι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μπορούν να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν.

Αντίστοιχο μήνυμα εξέπεμψε και η Milliyet, η οποία αναφέρει ότι «δεν υπάρχουν ζητήματα άλυτα», σημειώνοντας παράλληλα πως στη συνάντηση συζητήθηκαν τα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Sabah, η οποία τονίζει ότι «Με καλή θέληση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν μπορεί να επιλυθεί».

Τέλος, η Cumhuriyet επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο της συζήτησης, επιλέγοντας τον τίτλο «Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος στο τραπέζι».