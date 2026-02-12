Για το τετ α τετ του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας και τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ τους την Τετάρτη 11/2 μίλησε το πρωί της Πέμπτης 12/2 ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζοντας πως τα θέματα που υπάρχουν με τη γειτονική μας χώρας «πρέπει να λυθούν βάσει του διεθνούς Δικαίου»

«Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας, με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις».

Ο υπουργός Εξωτερικών αξιολόγησε την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, αναφέροντας πως έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στη βελτίωση των σχέσεων και της καλής γειτονίας, παρά τα ακανθώδη ζητήματα που παραμένουν. Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει προσδοκία να εξαφανιστούν «δια μαγείας».

Η ελληνική πλευρά επαναβεβαίωσε ότι στόχος της παραμένει η κανονική σχέση με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη γεωγραφική συνθήκη, είπε και σημείωσε ότι σε μια σύνθετη και ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, κάθε ένταση πρέπει να διαχειρίζεται με ψυχραιμία.

Στα θέματα της ατζέντας περιλαμβάνονται το εμπόριο και η μετανάστευση, όπου η συζήτηση έχει δημιουργήσει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούν να αποφευχθούν κρίσεις, επεσήμανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, ο υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει μόνο την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου. Κάθε συζήτηση, όπως επισήμανε, πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

«Οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν σχεδόν μηδενιστεί χωρίς καμία έκπτωση ή θυσία»

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Τουρκία προσέρχεται με την ίδια θεσμική βάση, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία. Αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού, τόνισε ότι είναι ώρα να σταματήσουν οι απειλές, υπενθυμίζοντας ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την ανάγκη για σταθερή επικοινωνία με τον γείτονα, ενώ η ελληνική πλευρά είχε προετοιμαστεί εκτενώς για όλα τα πιθανά σενάρια, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και χαρακτήρισε τη διαχείριση των προηγούμενων εντάσεων ως επιτυχημένη, επισημαίνοντας ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν σχεδόν μηδενιστεί «χωρίς καμία έκπτωση ή θυσία».

«Οι παραβιάσεις τα προηγούμενα χρόνια έφταναν 30 την ημέρα με τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου ανά πάσα στιγμή να είναι ορατός» σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης προσθέτοντας πως σήμερα οι παραβιάσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί.