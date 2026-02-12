Θετικά είναι τα πρώτα σημάδια από τις ημέρες επανένταξης του Ντούσαν Βλάχοβιτς, με την επιστροφή του στη δράση να ενδέχεται να επισπευσθεί για τις αρχές Μαρτίου. Την ίδια στιγμή, ο Σέρβος επιθετικός παραμένει ενεργά συνδεδεμένος με τον κόσμο των «μπιανκονέρι».

Στους πανηγυρισμούς του για το γκολ της ισοφάρισης (2-2) απέναντι στη Λάτσιο αποτυπώθηκε ξεκάθαρα η εμπλοκή και η συναισθηματική του σύνδεση με το πρότζεκτ της Γιουβέντους. Η έλευση του Σπαλέτι και η επανένταξή του στα πλάνα της ομάδας τον έφεραν ξανά στο προσκήνιο. Ο Βλάχοβιτς δείχνει «μέσα» στη Γιούβε – ίσως περισσότερο απ’ όσο δείχνει το συμβόλαιό του, που λήγει τον Ιούνιο.

Ο 25χρονος φορ δουλεύει στη Continassa με στόχο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό, ενώ δεν αποκλείεται να προλάβει τις αρχές Μαρτίου, νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Συμβόλαιο και προοπτική

Ο Βλάχοβιτς έχει μπροστά του τρεις μήνες για να διεκδικήσει την παραμονή του. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει αποδεχθεί προτάσεις για συμφωνία με άλλες ομάδες ως ελεύθερος, μεταθέτοντας τις αποφάσεις για το καλοκαίρι.

Στο μεταξύ, η Γιουβέντους θα έχει την ευκαιρία να τον αξιολογήσει υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή. Με δεδομένο ότι παίκτες όπως ο ΜακΚένι βρέθηκαν ξανά στο προσκήνιο υπό διαφορετικές συνθήκες, δεν αποκλείεται ο Σπαλέτι να επανατοποθετήσει και τον Βλάχοβιτς στα μελλοντικά πλάνα. Άλλωστε, η χημεία των δύο είναι καλή και τα χαρακτηριστικά του Σέρβου λείπουν από το τρέχον αγωνιστικό σύστημα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ενεργή διαπραγμάτευση για ανανέωση, ούτε είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει. Ωστόσο, η Γιούβε αναζητούσε επιθετικό με παρόμοια χαρακτηριστικά όλο τον Ιανουάριο, γεγονός που καθιστά την επιστροφή του Βλάχοβιτς σημαντική για το φινάλε της σεζόν.

Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος της χρονιάς. Ο παίκτης δεν έχει δεχθεί πρόταση που να τον δελεάζει, ενώ η Γιουβέντους θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο παραμονής του με μειωμένες αποδοχές και πιθανώς βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο, ώστε να κατευθύνει μεγαλύτερους πόρους σε άλλες θέσεις.