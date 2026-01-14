Στις πλαγιές του Κεντρικού Πηλίου, ξεπροβάλλει μέσα από τα πλατάνια και τις καστανιές ένας παραδοσιακός οικισμός που θα σας ξετρελάνει. Και μπορεί να μην είναι το ίδιο δημοφιλής, όπως η Πορταριά, η Μακρινίτσα ή η Τσαγακράδα, αλλά δεν έχει και κάτι να ζηλέψει.

Ο λόγος για τις Πινακάτες, τον παραδοσιακό οικισμό που προσκαλεί τον επισκέπτη σε μια ξεχωριστή πηλιορείτικη εμπειρία, ανάμεσα στα πέτρινα καλντερίμια του, σε ένα περιβάλλον που επικρατεί απόλυτη γαλήνη. Σε απόσταση μόλις 25 χλμ. ανατολικά του Βόλου, λοιπόν, κρύβεται το μικρό «μεγάλο μυστικό» του Κεντρικού Πηλίου. Ένα χωριό πανέμορφο, γραφικό και αρχοντικό, που αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της τοπικής, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Οι Πινακάτες διαθέτουν όμορφες γωνιές που αξίζει κανείς να εξερευνήσει. Ανάμεσά τους η μικρή πλατεία του χωριού με τον χαρακτηριστικό πλάτανο, όπου δεσπόζει ο ναός του Αγίου Δημητρίου με την εντυπωσιακή μαρμάρινη κρήνη του 1894. Σε αυτή, μάλιστα, στρώνουν τα τραπέζια τους οι παραδοσιακές ταβέρνες του χωριού για να γευτούν οι επισκέπτες τους νόστιμες, τοπικές λιχουδιές.

