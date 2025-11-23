Ένα απίστευτο και σπάνιο θέαμα συναντά κανείς στα Ζαγοροχώρια και δεν είναι άλλο από το πέτρινο δάσος κοντά στο Μονοδένδρι. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο, μια σύνθεση ασβεστόλιθων που δεν γίνεται να μην παρατηρήσεις καθώς περνάς από μπροστά του.

Το Πέτρινο Δάσος θα το συναντήσεις στον δρόμο σου ενώ κινείσαι από το χωριό Μονοδένδρι προς την Οξυά. Μοιάζει με ένα δάσος από πέτρες σαν να έχει κάποιος τοποθετήσει τη μία πλάκα πάνω στην άλλη φτιάχνοντας έναν πύργο.

Η δημιουργία τους είναι αποτέλεσμα μίας διαρκούς διάβρωσης και αποσάθρωσης των πλακών και χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια ώστε να έχουμε αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο όμορφη και ξεχωριστή καθώς το πέτρινο δάσος βρίσκεται στην ουσία μέσα σε ένα κανονικό δάσος αποτελούμενο από δρύες και σφένδαμους.

Η επίσκεψή σου στην περιοχή αυτή θα ολοκληρωθεί ιδανικά όταν φτάσεις στη θέση Οξυά για να απολαύσεις ένα θέαμα που επίσης «κόβει» την ανάσα και δεν είναι άλλο από το φαράγγι του Βίκου, το οποίο βρίσκεται στο βιβλίο με τα ρεκόρ Γκίνες, καθώς είναι το βαθύτερο φαράγγι σε αναλογία μήκους-πλάτους-ύψους παγκοσμίως.