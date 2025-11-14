Περίπου μιάμιση ώρα μακριά από τη δημοφιλή Βαρκελώνη του υπερτουρισμού, βρίσκεται ένα πανέμορφο και ήσυχο χωριό που μοιάζει να έχει σταματήσει στον χρόνο. Ο λόγος για το Rupit, το οποίο ανήκει στην κομητεία Οσάνα, και είναι ένα μεσαιωνικό κόσμημα, με μια μοναδική αρχιτεκτονική.

Το χωριό είναι χτισμένο σε υψόμετρο 845 μέτρων και εντυπωσιάζει με τα πέτρινα σπίτια του, τα πλακόστρωτα δρομάκια, την κρεμαστή γέφυρα, ενώ η τέλεια πινελιά σε αυτόν τον «πίνακα» είναι το ποτάμι Riera de Rupit που διασχίζει το Rupit. Στον οικισμό δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, ενώ η είσοδος σε αυτόν γίνεται από την Κρεμαστή Γέφυρα. Η μπαρόκ εκκλησία του Sant Miquel είναι από τα αξιοθέατα που ξεχωρίζουν, ενώ ακριβώς δίπλα βρίσκεται η γραφική, κεντρική πλατεία με τα χαρακτηριστικά μπαλκόνια στολισμένα με λουλούδια.

Διασχίστε την οδό Fossar, με τα πέτρινα σκαλοπάτια και καταλήξτε στην κορυφή, όπου βρίσκονται τα ερείπια του κάστρου. Εδώ, βρίσκεται και η πλατεία των Ιπποτών, η οποία αποτελούσε κάποτε τόπο συνάντησης των προσωπικοτήτων της εποχής. Ένα από τα παλαιότερα κτίρια στο Rupit είναι οι μύλοι κατά μήκος του ρέματος. Ωστόσο, από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα του Rupit είναι ο καταρράκτης Sallent, ο ψηλότερος της Καταλονίας, με ύψος που ξεπερνά τα ενενήντα μέτρα.

