Το ταξίδι στους Δελφούς δεν είναι μόνο ένα ταξίδι στον χρόνο. Είναι και μια εμπειρία ζωής που αξίζει να τη ζήσεις. Μια εμπειρία που καταφτάνουν επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο για να τη ζήσουν από κοντά.

Εξάλλου, οι Δελφοί από την αρχαιότητα ήταν ο «ομφαλός της Γης», το μέρος στο οποίο λειτούργησε το σημαντικότερο μαντείο του αρχαιοελληνικού κόσμου και αναφέρεται από τους ομηρικούς χρόνους με το όνομα Πυθώ. Εκεί επέλεξαν οι αρχαίοι Έλληνες να κτίσουν τον 7ο αιώνα π.Χ. τους λατρευτικούς ναούς στους θεούς τους, τον Απόλλωνα και την Αθηνά. Σήμερα αυτή η ιστορία είναι διάχυτη παντού και το μέρος σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις.

Φυσικά, αυτό που μαγνητίζει και προκαλεί δέος είναι μια επίσκεψη στον επιβλητικό αρχαιολογικό χώρο με την ανεπανάληπτη θέα στο Κρισσαίο πεδίο. Ο ναός του Απόλλωνα, το σπουδαίο αυτό μνημείο στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα κτίσματος δωρικού ρυθμού και σήμερα οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν τα ερείπια που έχουν απομείνει.

Και η διαμονή σας, όμως, στους Δελφούς θα σας γεμίσει όμορφες εικόνες και αναμνήσεις. Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο χωριό, με εντυπωσιακή θέα, αφού μπορείτε να θαυμάσετε το τοπίο ακόμη και μέχρι τον Κορινθιακό κόλπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Δελφούς ως αφετηρία για να γνωρίσετε όλη την περιοχή και τους σπουδαιότατους αρχαιολογικούς χώρους. Επιπλέον, η περιοχή ενδείκνυται για περίπατο και πεζοπορία.

