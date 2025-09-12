Πρόκειται για μία από τις ωραιότερες πόλεις της Γερμανίας, την οποία αξίζει πραγματικά να επισκεφτείτε μία φορά στη ζωή σας. Ο λόγος για το γραφικό Σβέριν με τις λίμνες και το εντυπωσιακό κάστρο του, που είναι και το ωραιότερο της χώρας.

Η πρωτεύουσα -και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη- του κρατιδίου του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας είναι επίσης η παλαιότερη και ιστορικότερη του κρατιδίου. Το κάστρο αποτελεί σήμα κατατεθέν του Σβερίν κι εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του, αλλά και την τοποθεσία του, καθώς περιβάλλεται από λίμνες, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το γοτθικό Καθεδρικό Ναό και τις πλατείες Άλτερ Γκάρτεν και Ράταουσπλατς, όπου βρίσκεται και το γοτθικό Δημαρχείο. Για τους λάτρεις της τέχνης το Κρατικό Μουσείο Τέχνης φιλοξενεί μια μεγάλη συλλογή ολλανδικής ζωγραφικής και αρχαιοτήτων.

Το Σβέριν το αποκαλούν και «Φλωρεντία του Βορρά» και όχι τυχαία. Γοτθικά κάστρα, αναγεννησιακά κτίρια, μεσαιωνικές εκκλησίες και επιβλητικά γλυπτά βρίσκονται ανάμεσα σε επτά λίμνες, χαρίζοντας μια ρομαντική νότα στη γραφική αυτή γερμανική πόλη που θα σας «κλέψει» σίγουρα την καρδιά.

Δείτε τις φωτογρααφίες