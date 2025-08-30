Ο Μέζαπος είναι ένα μικρό, παραθαλάσσιο χωριό της Λακωνικής Μάνης που προσφέρει στους επισκέπτες του εικόνες, τις οποίες σίγουρα θα θυμούνται για πάντα. Αυτός ο «κρυμμένος θησαυρός», όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν, αποτελεί ένα από τα πιο ονειρικά σημεία στη Λακωνική Μάνη, μέσα στον κόλπο τον οποίο προφυλάσσει η χερσόνησος Τηγάνι, στη Μέσα Μάνη στον δήμο Οιτύλου, ενώ βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από το Γερολιμένα.

Πρόκειται για το μέρος όπου ο ξακουστός μονόφθαλμος πειρατής Νικόλας Σάσσαρης – Μανιάτης πειρατής του 18ου αιώνα μ.Χ. που κυριαρχούσε στο αρχιπέλαγος και σ’ όλη τη Μεσόγειο, τον οποίο έτρεμαν οι Τούρκοι – χρησιμοποιούσε ως λημέρι.

Στο λιλιπούτειο ψαράδικο οικισμό, που μοιάζει σαν να είναι μέρος ενός εξωτικού τόπου, δεν υπάρχουν τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές, ενώ οι λιγοστοί μόνιμοι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την αλιεία. Σημείο αναφοράς του χωριού είναι οι παραλίες με σπηλιές στα βράχια που μπορεί όποιος θέλει να εξερευνήσει κολυμπώντας στα γαλαζοπράσινα νερά, ή να χαλαρώσει στην παραλία με θέα το κάστρο στο Τηγάνι.

Δείτε τις φωτογραφίες