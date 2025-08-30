Στην Ιταλία, εκτός από τις γνωστές πόλεις της και δημοφιλείς ως τουριστικοί προορισμοί, όπως η Ρώμη, το Μιλάνο, η Βενετία, η Φλωρεντία ή η Νάπολη, υπάρχουν και αρκετές άλλες που είναι λιγότερο γνωστές, αλλά εξίσου ενδιαφέρουσες για να τις επισκεφτείς.

Μία από αυτές είναι σίγουρα και η Ματέρα, η πανάρχαια ιταλική πόλη που θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό, μόλις την αντικρίσεις. Οι λαξευμένες σπηλιές-σπίτια, γνωστές και ως «σάσσι», είναι το στοιχείο εκείνο που την κάνει ξεχωριστή ως προορισμό και ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να κάνουν ένα διαφορετικό ταξίδι στο εξωτερικό.

Η Ματέρα βρίσκεται στην περιοχή Μπαζιλικάτα στη νότια Ιταλία, δίπλα σε ένα μικρό φαράγγι όπου ρέει ο ποταμός Γκραβίνα. Οι λιθόστρωτοι δρόμοι της πόλης θυμίζουν μια άλλη εποχή, δημιουργώντας μια παραμυθένια ατμόσφαιρα. Η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας είναι γνωστή και ως η «Καππαδοκία της Ιταλίας» και απέκτησε διεθνή φήμη με την αρχαία πόλη «Sassi di Matera». Είναι μία από τις αρχαιότερες κατοικημένες πόλεις του κόσμου, με λαξευμένες σπηλιές, όπου οι κάτοικοι ζούσαν σε αυτές μέχρι και τη δεκαετία του ’50, σε συνθήκες άθλιες. Μέχρι που η ιταλική κυβέρνηση μετέφερε τους ανθρώπους σε σπίτια και οι σπηλιές πέρασαν στο κράτος.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το μοναστηριακό συγκρότημα Madonna delle Virtù και San Nicola del Greci, την εκκλησία του San Pietro Caveoso, την εκκλησία Santa Maria D’ Idris και την εκκλησία Santa Lucia alle Malve. Το Parco della Murgia Materana είναι ένα εθνικό πάρκο με καταπληκτική θέα. Η ιδιαίτερη ατμόσφαιρά της, με τις γκρίζες πέτρες και τις σπηλιές, δίνει έναν βιβλικό και στοιχειωμένο χαρακτήρα στην πόλη – πολλοί σκηνοθέτες την έχουν «βαφτίσει» και «Μικρή Ιερουσαλήμ»- που αποτέλεσε φυσικό σκηνικό για ταινίες «Τα Πάθη του Χριστού» του Μελ Γκίμπσον και «Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο» του Πιερ Πάολο Παζολίνι, αλλά και το 2019 της ταινίας του Τζέιμς Μποντ «No Time to Die». Από το 1993, η Ματέρα έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

