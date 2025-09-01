Ανάμεσα στα απότομα βουνά της στενής κοιλάδας Lauterbrunnen στην Ελβετία, η θέα μοιάζει με βαθύ, καταπράσινο φαράγγι διάσπαρτο με δέντρα.

Στα μισά της ανηφορικής διαδρομής προς τις ψηλές κορυφές, πάνω σε έναν εντυπωσιακό βράχο, βρίσκεται το ιστορικό ορεινό χωριό Mürren, προσβάσιμο μόνο με τρένο ή μέσω του πιο απότομου τελεφερίκ στον κόσμο.

Στο Mürren, όπου τα αυτοκίνητα δεν κυκλοφορούν, ο αέρας είναι καθαρός και η θέα μαγευτική. «Είμαστε σε ένα πραγματικό διαμάντι», λέει η Constanze Trommer, ιδιοκτήτρια του Café Liv στο Travel + Leisure.

«Υπάρχουν βουνά, δάση και νερά παντού». Η κοιλάδα φιλοξενεί πολυάριθμους καταρράκτες και λίμνες, ανάμεσά τους ο επιβλητικός Mürrenbach Falls, ο ψηλότερος καταρράκτης της Ελβετίας, ύψους 420 μέτρων.

Απέναντι από το χωριό υψώνεται το εμβληματικό τρίο των βουνών Eiger, Mönch και Jungfrau, φυλάσσοντας σαν φυσικοί γίγαντες την περιοχή. Αν και το Mürren φιλοξένησε το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκι FIS, σήμερα το σκι παραμένει πιο ήσυχο σε σύγκριση με άλλα αλπικά θέρετρα.

Χάρη στους δρόμους χωρίς αυτοκίνητα, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν σκι ή σνόουσοουγκ μέχρι την είσοδο των ξενοδοχείων τους. «Μπορείς να κάνεις σκι σε όλο το Mürren, καθώς οι δρόμοι παραμένουν χιονισμένοι μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου», αναφέρει ο Samuel Bichsel, διευθυντής του Hotel Mürren Palace.

Τους θερινούς μήνες, τα μονοπάτια πεζοπορίας διασχίζουν ανθισμένα λιβάδια και ήσυχα δάση με έλατα και ερυθρελάτες, προσφέροντας μια αληθινή εμπειρία στην καρδιά της φύσης.

Ολόκληρο το χρόνο το τελεφερίκ οδηγεί τους επισκέπτες στο σταθμό Schilthorn, όπου στην κορυφή τους περιμένει ένα περιστρεφόμενο εστιατόριο: ένα πρωινό στον ουρανό, περιτριγυρισμένο από δεκάδες εντυπωσιακές βουνοκορφές.